FIB publicē meklētā vīrieša foto Kērka slepkavības lietā un piedāvā 100 000 dolāru atlīdzību par informāciju
ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) ceturtdien publicēja meklētās personas attēlus saistībā ar Čārlija Kērka, politiskā aktīvista un ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotā, slepkavību. Tāpat tika izsludināta 100 000 ASV dolāru atlīdzība par noderīgu informāciju, ziņo BBC.
FIB lūdz sabiedrības palīdzību personas identificēšanā. Šie ir pirmie attēli, ko likumsargi ir publiskojuši par personu, kuru viņi uzskata par saistītu ar Kērka nāvi.
FIB norāda, ka atlīdzība tiks piešķirta par "informāciju, kas aizvedīs pie personas(-u) identificēšanas un aresta, kas ir atbildīgas par Čārlija Kērka slepkavību".
Cilvēkiem ar informāciju tiek lūgts sazināties, izmantojot ārējo tālruņa numuru. Iepriekš varasiestādes paziņoja, ka līdz šim ir saņemti 130 ziņojumi no sabiedrības.
Jau ziņots, ka trešdien Universitātē ASV Jūtas štatā tika nošauts Čārlijs Kērks, ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais un konservatīvais influenceris. Incidents notika Jūtas ielejas universitātē (UVU) Oremas pilsētā. Policija sākotnēji paziņoja, ka aizdomās turamais ir aizturēts, taču vēlāk Oremas pilsētas mērs Deivids Jangs norādīja, ka aizturētais nav šāvējs un tas vēl nav atrasts.
Tramps savā platformā "Truth Social" aicināja cilvēkus aizlūgt par Kērku. Kad kļuva zināms par Kērka nāvi, Tramps lika nolaist ASV karogus pusmastā līdz nedēļas beigām.
31 gadu vecais Kērks bija konservatīvo republikāņu jaunākās paaudzes pārstāvis, kam bija miljoniem sekotāju sociālajos medijos.