Sašauts populārs konservatīvais influenceris un Trampa sabiedrotais Čarlijs Kērks
Universitātē ASV Jūtas štatā trešdien sašauts ASV prezidenta Donalda Trampa sabiedrotais, konservatīvais influenceris Čārlijs Kērks, paziņojusi policija.
Kērks bija runājis aptuveni 20 minūtes, kad no blakus ēkas atskanēja šāviens. Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā Trampa sabiedrotais, sēžot zem baltas teltis ar uzrakstiem “The American Comeback” (“Amerikas atgriešanās”) un “Prove Me Wrong” (“Pierādi, ka man nav taisnība”), pēkšņi pieliek roku pie kakla, no kura sāk tecēt asinis, un nokrīt no krēsla.
Another video showing the moment Charlie Kirk got shot. pic.twitter.com/hdZU8eC4DP— Clash Report (@clashreport) September 10, 2025
Universitātes pārstāvis apstiprināja, ka Kērks sašauts kaklā, ar apsardzes palīdzību nogādāts slimnīcā un viņu operē.
ASV prezidents Donalds Tramps aicināja cilvēkus lūgties par 31 gadu veco aktīvistu un divu bērnu tēvu, kurš ir organizācijas "Turning Point USA" līdzīpašnieks. Organizācija rīko pasākumus konservatīviem jauniešiem universitātēs.
“Viņš ir slimnīcā, un mēs šobrīd lūdzamies par viņu,” paziņoja "Turning Point USA" pārstāvis. Universitāte informēja, ka aizdomās turamais ir aizturēts.
Kērka vadītā organizācija spēlēja nozīmīgu lomu, veicinot jauniešu atbalstu Trampam pagājušā gada prezidenta vēlēšanās. Viņa pasākumi parasti pulcē plašu auditoriju. Tramps vairākkārt publiski slavējis Kērku, nosaucot viņu par “fantastisku”, “īpašu talantu” un “apbrīnojamu cilvēku”, kā arī pateicies par “izcilo līderību”, vēsta "Sky News".