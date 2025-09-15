"Čārlijs mīlēja savus bērnus un mani" - Ērika Kērka sniedz pirmo uzrunu pēc vīra traģiskās nāves
Konservatīvo aktīvista Čārlija Kērka atraitne Ērika Kērka uzstājusies ar aizkustinošu uzrunu, kurā pateicās mediķiem par viņas vīra dzīvības glābšanas centieniem pēc tam, kad viņš tika nāvējoši sašauts Jūtas ielejas Universitātē.
Viņa aizdomās turamais slepkava, Tailers Robinsons, tika aizturēts ceturtdienas vakarā pēc tam, kad pats padevās policijai.
Savos izteikumos Kērka solīja: "Mana vīra balss paliks." Tiešraides laikā, stāvot blakus viņas vīra tukšajam krēslam, kuru viņš izmantoja podkāstu ierakstos, Kērka citēja Bībeli un runāja par viņa mīlestību pret ASV prezidentu Donaldu Trampu, viceprezidentu Vensu, Ameriku un pāra diviem bērniem.
Savā uzrunā viņa pateicās pirmās palīdzības sniedzējiem, kuri centās glābt viņas vīru, viņa personālam un Baltajam namam. "Prezidenta kungs, mans vīrs jūs mīlēja. Un viņš zināja, ka arī jūs viņu mīlējāt," viņa aizkustināta sacīja, pateicoties arī Vensam un viņa sievai Ušai par to, ka viņi pavadīja zārku atpakaļ uz Arizonu.
"Bet visvairāk Čārlijs mīlēja savus bērnus. Un viņš mīlēja mani. Ar visu savu sirdi. Un viņš pārliecinājās, ka es to zinu katru dienu."
Vēlākajā “Instagram” ierakstā Kērka atkārtoja komentārus, ko viņa izteica tiešraidē, un dalījās video un fotogrāfijās, kurās viņa sēž pie sava vīra zārka. Viens no video parādīja, kā viņa skūpsta Kērka roku, kad viņš guļ zārkā, ar uzvalku un kaklasaiti.
Kērka arī runāja par viņu viengadīgo dēlu un trīsgadīgo meitu, norādot, ka viņa ir apmulsusi par to, kā izskaidrot bērniem viņu tēva pēkšņo nāvi. "Bērniņ, tētis tevi ļoti mīl. Neuztraucies. Viņš ir darba braucienā ar Jēzu," viņa teica savai meitai.
Saskaņā ar Kērka ierakstiem sociālajos tīklos, abi salaulājās 2021. gada maijā “ļoti intīmā” ceremonijā Arizonā.