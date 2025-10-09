Akla sekošana trendiem noved līdz nāvei: 27 gadus vecu poļu influenceri atrod mirušu greznā viesnīcā Bali
27 gadus vecā Karolīna Kšižaka no Varšavas mira greznā viesnīcā Bali salā. Meitene ievēroja stingru diētu un ēda tikai neapstrādātus augļus. Nāves brīdī viņas svars bija tikai 27 kilogrami.
Viņa gāja bojā 2024. gada decembrī, taču izmeklēšanas materiāli, liecinieku liecības un mediķu secinājumi plašsaziņas līdzekļiem kļuva pieejami tikai 2025. gada rudenī. Notikušais izraisīja plašas diskusijas par sociālo tīklu un interneta influencētāju ietekmi uz jauniešu veselību.
Karolīna kopš jaunības cieta no problēmām ar sava ķermeņa pieņemšanu. 18 gadu vecumā viņa pārcēlusies uz Lielbritāniju, lai studētu. Meitene sāka eksperimentēt ar stingrām diētām. Sociālajos tīklos viņa saņēma sajūsmas pilnus komentārus par savu tievumu, kas tikai pastiprināja viņas atkarību.
Pēc iepazīšanās ar interneta influencētāju, kurš propagandēja augļu diētu, viņa pilnībā atteicās no dzīvnieku produktiem, dārzeņiem, graudaugiem un riekstiem. Viņas ēdienkarte gandrīz pilnībā sastāvēja no augļiem. Ģimene mēģināja iejaukties, taču Karolīna arvien vairāk attālinājās no tuvākajiem un meklēja atbalstu tiešsaistes kopienās.
2024. gada rudenī viņa pārcēlās uz Bali un pievienojās vegānu grupai Ubūdā. Neskatoties uz izsīkumu un matu izkrišanu, Karolīna atteicās no medicīniskās palīdzības. Decembrī viņu atrada mirušu viesnīcas numuriņā. Viesnīcas personāls apgalvoja, ka meitene bijusi ārkārtīgi izkāmējusi un viņai bijušas grūtības staigāt.
Karolīnas stāsts ir piemērs tam, cik bīstamas var būt ekstrēmās diētas un sociālo tīklu ietekme, kas popularizē "tīru uzturu" bez zinātniska pamatojuma. Dietologi brīdina: augļu diēta izraisa smagas olbaltumvielu, vitamīnu un minerālvielu deficīta sekas un var būt nāvējoša.