“Nеgribēju neko rakstīt par kādas nezināmas čehu senatores ar daudznozīmīgo uzvārdu Ņemcova [2015. gada 27. februārī pie Kremļa tika nošauts Krievijas opozīcijas līderis, kādreizējais vicepremjers Boriss Ņemcovs, slepkavības pasūtītājus tā arī neatrada, bet viens no slepkavām jau atbrīvots un devies "denacificēt" ukraiņus — red.] izteikumiem, kura novēlēja Ļeņingradai vēlreiz piedzīvot blokādi. Bet vakar apmeklēju savu dzimto pilsētu – un nevaru atturēties. Vienkārši padomājiet: kaut kāds deģenerēts Eiropas radījums novēlēja mūsu valstij, tātad arī mums visiem, lai atkal ietu bojā vismaz miljons mūsu pilsoņu. Kā to vispār var saprast? Kas ar viņiem noticis? Kas noticis tajā pašā noplukušajā Čehijā, kur Prāgas atbrīvošanas operācijas laikā krita desmitiem tūkstošu mūsu tautiešu (nerunāju par normāliem čehiem – viņu vēl ir pietiekami)? Kas noticis ar tā sauktajām “elitēm” un varas pārstāvjiem? Jo tas jau vairs nav tikai mums ierastais rusofobijas līmenis. Šādus izteikumus nedrīkst aizmirst. Tāpat kā ļaunos dzīvniekus, piemēram, šo Ņemcovu, kas tos pauž. Viņiem no visas sirds novēlu nosprāgt asiņainajos jaunās Prāgas pavasara vētrās, gluži kā notika 1968. gadā!” savā “Telegram” kanālā paziņoja pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Medvedevs.