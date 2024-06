Kokvilnas lieta - visgrandiozākā afēra Padomju Savienībā

Jau agrāk dažādos līmeņos uz Maskavu tika sūtītas sūdzības par noziedzīgām darbībām kokvilnas nodošanā, bet nekādu aktivitāšu šīs lietas izmeklēšanā nebija. Tā turpinājās līdz pat 1982. gada beigām, kad nomira PSRS vadītājs Leonīds Brežņevs un pie varas nāca Jurijs Andropovs. Viņš bija noskaņots diezgan apņēmīgi un pieteica karu korupcijai, kas pamazām saēda valsti no iekšienes. Tikai ar Andropova nākšanu pie varas valstī beidzot uzradās politiska griba atšķetināt Uzbekistānas mafijas tīklu. Vispirms viņš atbrīvoja no amatiem agrākos Brežņeva draugus – PSRS iekšlietu ministru Nikolaju Ščolokovu un ietekmīgo Krasnodaras apgabala partijas bosu Sergejs Medunovu. Politbirojā neviens pret to neiebilda, jo abi bija zināmi kā ļaunprātīgi sava stāvokļa izmantotāji, kurus agrāk piesedza pats Brežņevs. Atklājot noziegumus Ščolokova darbībā, bijušajam iekšlietu ministram atņēma ģenerāļa pakāpi un agrāk piešķirtos apbalvojumus, bet pašu izslēdza no partijas. 1984. gada 13. decembrī Ščolokovs nošāvās. Savukārt Medunovam izdevās izvairīties no represijām. Viņš aizgāja pensijā un savas vecumdienas mierīgi aizvadīja Maskavā, līdz 1999. gadā devās aizsaulē.