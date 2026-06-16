"Drosmes Kolizejs" Liepājā
Sestdien, 13. jūnijā, Liepājas pludmale pārtapa par izturības arēnu, kur vējš, smiltis un 14 šķēršļi pārbaudīja sportistu spēku un raksturu.
FOTO: Liepājas pludmale pārvēršas par cīņas arēnu - spēcīgi aizvadīts "Drosmes Kolizejs"
Sestdien, 13. jūnijā, Liepājas pludmale pārtapa par izturības arēnu, kur vējš, smiltis un 14 šķēršļi pārbaudīja sportistu spēku un raksturu skrējienā "Drosmes Kolizejs".
Sacensībās piedalījās 64 dalībnieki – 21 sieviete un 43 vīrieši, no kuriem 3 ieradās no Lietuvas. Kopā startēja 7 komandas. Latvijas vējainākajā pilsētā drosminieki pārbaudīja savus spēkus pavisam jaunā formātā. "Šis bija kas pavisam jauns, jāizliekas uz visiem 100, tai pašā laikā jābūt jaudas stratēģijai," par sacensībām sacīja Drosmes Skrējiena organizators Mārtiņš Vēvelis.
Drosmes Kolizejs ir dinamisks šķēršļu skrējiena formāts, kas norisinās 400 metru garā ovālā trasē ar 14 mākslīgi veidotiem šķēršļiem – koka barjeru sienām, virvju tīkliem, OCR konstrukcijām un citiem šķēršļiem. Katram dalībniekam bija divi starti ar 6 minūšu laika limitu, un abu skrējienu laiki tika summēti kopvērtējumā. Četri ātrākie dalībnieki iekļuva finālā, kur vienā papildu skrējienā cīnījās par godalgotajām vietām. Apbalvošana notika sieviešu,vīriešu un komandu konkurencē.
Pasākumā valdīja azartiska un enerģijām piepildīta atmosfēra – sportisti ar azartu un neatlaidību pārvarēja šķēršļus, pārbaudīja savus spēkus un baudīja aktīvu dienu kopā ar domubiedriem. Kolizejs Liepāja iezīmēja vienpadsmitās Drosmes Skrējiena sezonas atklāšanu. 2026. gadā dalībniekus gaida vēl trīs posmi: 18. jūlijā Jēkabpilī, 22. augustā Rīgā un 19. septembrī atkal Liepājā.
Sievietes (fināls):
1. vieta Ilona Aigare – 00:03:31
2. vieta Jekaterina Loginova – 00:03:54
3. vieta Aleksandra Baltace – 00:03:57
4. vieta Arina Šeršņova – 00:03:58
Vīrieši (fināls):
1. vieta Sergejs Juhno – 00:02:33
2. vieta Edgars Sprūds – 00:02:41
3. vieta Kārlis Stelps – 00:02:49
4. vieta Kirils Truhins – 00:02:55
Liepājas posmā komandu rezultāti
1. vieta The Fart of Art – 00:24:55
2. vieta "Nav laika rūsēt" – 00:37:41
3. vieta TIG – 00:43:13