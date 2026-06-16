“Ledusskapī tikai alkohola pudeles”: Liepājā policija glābj bez aprūpes atstātu bērnu
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas amatpersonas saņēma informāciju par iespējamu bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu Liepājā. Noskaidrots, ka sieviete gandrīz divas dienas atradās ciemos pie draugiem, kur lietoja alkoholiskos dzērienus un šajā laikā nebija parūpējusies par savu desmit gadus veco dēlu. Savukārt sievietes un bērna dzīvesvietā tika konstatēti antisanitāri apstākļi – netīrība, nekārtība, prusaki un citi kukaiņi.
10. jūnijā ap pulksten 23.50 Valsts policijā saņemta informācija, ka Liepājā, stacijas rajonā, kādā dzīvoklī atrodas sieviete, kura lieto alkoholu un pie viņas atrodas bērns, par kuru viņa nespēj parūpēties. Valsts policijas amatpersonas ieradās notikuma vietā un sastapa sievieti, kura paskaidroja, ka atrodas ciemos pie nepazīstamas personas, kur viņu uzaicināja viņas draudzene. Dzīvoklī atradās sievietes mazgadīgais dēls, kurš tajā brīdī lietoja planšetdatoru.
Likumsargi veica alkohola pārbaudi sievietes izelpā, konstatējot, ka viņa atrodas 2,77 promiļu reibumā. Sieviete uz policistu uzdotajiem jautājumiem atbildēja, taču brīžiem neskaidri, maldījās savos melos un nebija spējīga atbildēt uz jautājumu, kad viņas bērns ir dzimis un nosaukt datumu, kad viņa ieradusies ciemos minētajā dzīvoklī.
Veicot pārrunas ar apkārt esošajām personām, noskaidrots, ka sieviete – bērna māte uz adresi ieradās aizvakar, 9. jūnijā pulksten 17.00 un kopš tā laika nebija bijusi mājās un ar savu mazgadīgo bērnu sazinājās tikai telefoniski, līdz ar to zēns savu māti nebija redzējis gandrīz divas dienas.
Sievietes draudzene 10. jūnijā sazvanīja zēnu un pati devās viņam pakaļ uz Krūmu ielas autobusu pieturu, nogādājot viņu pie mammas stacijas rajonā. Tajā laikā bērna mamma pat neuztraucās par sava dezmitgadīgā bērna atrašanas vietu. Bērnam netika nodrošināts ēdiens un pilngadīgas personas klātbūtne. Arī dzīvoklis stacijas rajonā nebija piemērots bērna atrašanai tajā, grīdas bija lipīgas, dzīvoklī bija cigarešu un alkohola smaka, ledusskapī bija tikai alkohola pudeles un nekas no ēdiena bērnam.
Bērna mamma policistiem norādīja, ka tad, kad draudzene bērnu atveda pie viņas, viņš tika pabarots ar pelmeņiem, tāpēc viņa uzskata, ka viņš bija pienācīgi aprūpēts. Policisti, vizuāli apskatot bērnu, miesas bojājumus nekonstatēja, bet puisis izskatījās pārāk tievs priekš sava vecuma un auguma, kā arī viņam bija ļoti bāla āda. Zēns tika nogādāts drošā vidē.
Policisti apskatīja sievietes un viņas dēla dzīvesvietu Liepājā, Tosmares mikrorajonā, konstatējot, ka dzīvoklis atrodas antisanitāros apstākļos, pa dzīvokļa sienām, grīdu, mēbelēm, kā arī ledusskapja nodalījumos rāpoja prusaki un citi kukaiņi. Dzīvoklī bija ļoti daudz tukšas alkohola pudeles un jūtama cigarešu smaka.
Valsts policijā pret sievieti ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu un lietas materiāli jau ir nodoti Liepājas pašvaldības Administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai par soda apmēru.