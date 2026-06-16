Kas ir labāks par Teslu? XPeng elektromobiļu lietotāju pieredze
Kad mūsu ielās parādījās XPeng markas elektromobiļi, piedāvājumā bija tikai divi modeļi. TV Autoziņas uzrunāja pirmos XPeng īpašniekus, kas ar šādām automašīnām brauc kopš pagājušās ziemas.
Elvijs Mamedovs pagājušā gada decembrī kļuva par Latvijā pirmā XPeng G6 Performance īpašnieku. Ar pirmo elektromobili mūžā jau nobraukti jau 14 000 km. “Sapratu, ka šim ir labākā cenas un veiktspējas attiecība.” Pieņemt galīgo lēmumu palīdzēja arī XPeng diskrētais dizains: “Man gribējās askētisku interjeru un pieklājīgu eksterjeru, jo visu supermodernie pasākumi ļoti ātri apnīk,” saka Elvijs.
Performance versijā XPeng G6 ir divi elektromotori un 486 zirgspēki. Arī sniedzamība ir laba - vasarā ap 540 ZS, bet ziemā 340 līdz 360. “Mēs arī aizbraucām… uz Zakopani ar šo auto,” stāsta īpašnieks. XPeng izceļas ar lielu ātrās uzlādes jaudu - 451 kW, ja izdodas atrast tik jaudīgu lādētāju.
Interfeiss ir tikpat ērts kā Tesla un daudz ko iespējams vadīt no aplikācijas. Automašīnā Elvijs nodemonstrē mums noderīgus sīkumus, kas nemaz nav saistīti ar elektromobilitāti - piemēram, atpakaļskata kameras attēlu spogulītī. Savukārt ar neliela ātruma brīdinājuma atslēgšanas funkciju XPeng izgriež pogas daudziem ķīniešiem - un ne tikai: “Citām mašīnām jāiet menu utt. bet te viss ir atrisināts,” rāda Elvijs.
Visjaudīgākais G6 maksā vairāk nekā 53 000 eiro. Standard Range ar 250 ZS ir par 10 000 tūkstošiem lētāks, taču vizuāli tikpat harmonisks. “”Arī tie, kas nav Performance, iet sešās sekundēs līdz “simtam”. Tas ir pietiekoši jaudīgs rādītājs,” uzskata Mamedovs.
Vēl jaudīgāks ir lielais Xpeng G9 - Performance modelim ir iespaidīga 575 ZS jauda. Edgars Smirnovs iepazinies ar XPeng vienā no ceļojumiem uz Ķīnu. Pie G9 Edgars tika pat vēl pirms oficiālā XPeng pārdošanas sākuma Autobravā: “Man nebija jautājumu par kvalitāti. Ļoti labs un maniem kritērijiem atbilst pilnībā.”
XPeng G9 tāpat kā G6 tiek montēts Eiropā - Austrijas pilsētā Grācā, Magna auto rūpnīcā. Elektromobilis ir patiesi monumentāls, un ar gaišu ādas salonu ierindojas līdzās Mercedes - Benz EQS SUV un līdzīgiem luksusklases spēkratiem. Tiesa gan, XPeng maksā uz pusi mazāk. “Ja runājam par uzrāvienu un apdzīšanu viss kā solīts un vēl labāk,” uzsver Edgars. Standard vai Long Range versijā XPeng G9 ir 350 zirgspēki, un cena sākot ar 59 900 eiro. Šāda kalibra ķīnieši Latvijā pagaidām ir retums, tāpēc ziņkārīgo netrūkst. “Kad kāds atbrauc ciemos, tad auto tiek izložņāts un pat safilmēts video,” saka E. Smirnovs.