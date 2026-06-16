Vietnē 112.lv vari iepazīties ar ieteikumiem gaisa telpas apdraudējuma gadījumā
Lai veicinātu iedzīvotāju informētību un gatavību dažādiem apdraudējumiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests tīmekļvietnē www.112.lv izveidojis jaunu sadaļu “Apdraudējums Latvijas gaisa telpā”, kurā vienuviet apkopota plaša un vispārīga informācija par rīcību gaisa telpas apdraudējuma laikā, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk atrast saprotamus, praktiskus un ikdienā izmantojamus ieteikumus.
Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju reģionā, jautājums par iedzīvotāju gatavību un pareizu rīcību gaisa telpas apdraudējuma gadījumā ir īpaši aktuāls. Tādēļ būtiski, lai ikvienam iedzīvotājam būtu pieejama saprotama, praktiska un vienota informācija par to, kā rīkoties apdraudējuma situācijā, kur meklēt drošu patvērumu un kā rīkoties, lai mazinātu riskus savai un apkārtējo drošībai.
Šajā sadaļā iekļautos ieteikumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) izstrādāja, apkopojot un pielāgojot Nacionālo bruņoto spēku un Krīzes vadības centra sniegtos ieteikumus un rīcības algoritmus, kā arī citu institūciju un ārvalstu atbildīgo dienestu oficiāli publicētos materiālus par rīcību gaisa telpas apdraudējuma laikā. VUGD mērķis ir padarīt šo informāciju iedzīvotājiem vieglāk pieejamu un saprotamu.
“Šie ir vispārīgi ieteikumi, kas paredzēti ikvienam iedzīvotājam neatkarīgi no tā, kur viņš atrodas — mājās, darbā, izglītības iestādē, publiskā vietā vai ceļā. To mērķis ir palīdzēt cilvēkiem saprast pamatprincipus, kā rīkoties gaisa telpas apdraudējuma gadījumā, lai mazinātu riskus savai un apkārtējo drošībai. Savukārt, specifiskāki ieteikumi un rīcības algoritmi tiek izstrādāti nozaru, pašvaldību un iestāžu līmenī, pielāgojot tos konkrētajām funkcijām, pakalpojumiem, infrastruktūrai un iedzīvotāju vai nodarbināto vajadzībām,” uzsver VUGD priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Nakurts.
Tīmekļvietnes www.112.lv sadaļā “Apdraudējums Latvijas gaisa telpā” pieejami vispārīgi ieteikumi iedzīvotājiem, informācija par drošākām patveršanās vietām, kā arī sniegta informācija par hobija un kaujas drona raksturīgākajām pazīmēm. Ieteikumos uzsvērts, ka apdraudējuma gadījumā būtiski sekot oficiālajai informācijai, rīkoties mierīgi un atbildīgi, neizplatīt nepārbaudītas ziņas un ievērot atbildīgo dienestu norādījumus. Plašāk skaidrota arī drošas patveršanās nozīme. Iedzīvotāji aicināti jau laikus izvērtēt, kur viņu mājoklī vai citā ikdienā apmeklētā vietā iespējams patverties, priekšroku dodot telpām bez logiem, ēkas iekšējām telpām, zemākiem stāviem vai citām vietām, kas var mazināt risku no šķembām, stikla lauskām un citiem bīstamiem faktoriem. Vienlaikus iedzīvotājiem tiek atgādināts — ja tiek pamanīts aizdomīgs objekts, tam nedrīkst tuvoties, to nedrīkst aiztikt vai pārvietot. Par šādiem gadījumiem nekavējoties jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
Tāpat vienā no sadaļām tiek apkopotas dažādu institūciju sagatavotās publiski pieejamās vadlīnijas un rīcības algoritmi. Šī informācija tiks aktualizēta un papildināta arī turpmāk.
VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju iepazīties ar www.112.lv pieejamiem ieteikumiem un pārrunāt tos ģimenē, darbavietā, izglītības iestādē vai kopienā. Savlaicīga iepazīšanās ar informāciju un rīcības pārrunāšana palīdz mazināt apjukumu apdraudējuma brīdī un stiprina iedzīvotāju gatavību rīkoties droši un atbildīgi.