Kulbergs atbalsta Dombravas stingrāku pieeju migrācijas problēmai
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) atbalsta iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) pausto par nepieciešamību stingrāk risināt migrācijas jautājumus.
Kulbergam piektdien preses konferencē tika vaicāts, vai viņam nav bažu, ka Dombravas paustais par to, ka viņu "neinteresē visādas Eiropas normas" un migrantu vešanu atpakaļ uz ieceļošanas valstīm, var novest pie rīcības, kas valstij beigtos ar finansiālām vai citām sekām par Eiropas normu neievērošanu. Uz to premjers atbildēja, ka viņš pats bija plānojis kopā ar Dombravu doties uz patvēruma meklētāju izmitināšanas centru Muceniekos, bet neesot varējis, jo ieilgusi kāda tikšanās.
Premjers atzina, ka viņam noteikti būtu tādas pašas emocijas kā iekšlietu ministram, dzirdot, ko viņš tur novērojis. "Es atbalstu ministru, tāpēc ka mums ir jāsaprot, ka mēs atrodamies hibrīdkara apstākļos, pret mums tiek vērsts šī te hibrīdkara elements - migranti," pauda Kulbergs.
Viņš teica, ka tas nav jautājums par patvēruma meklētājiem, bet ka Latvija tiekot tieši ietekmēta no Baltkrievijas un Krievijas politikas. "Tās ir sekas, ko redzam - pārpildītas mājas, mums nav pieskatīti šie migranti," teica Kulbergs, piebilstot, ka šādi ieceļotāji arī rada drošības riskus.
Premjers teica, ka ir jābūt skaidram plānam, kā risināt šo jautājumu, un Dombrava esot apliecinājis, ka šādu plānu piedāvās. "Es neredzu nekādus riskus no Eiropas normām un noteikumiem - tas viss mums ir jāsaglabā un jāpiemēro, bet mums ir jābūt stingriem, tās ievērojot - ne tā, kā tas ir šobrīd," teica Kulbergs.
Reizē viņš vērtēja, ka "emocijās katrs var nākt ar skaļākiem secinājumiem".
Kā ziņots, Dombrava uzskata, ka Latvijā "šķietamie patvēruma meklētāji" "ieņirdz" par Eiropas humānismu, bet Valsts robežsardze un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) nepietiekami rīkojas problēmas novēršanā.
Dombrava pēc patvēruma meklētāju izmitināšanas centra Muceniekos apmeklējuma norādīja, ka nav pieņemami, cik Latvija patiesībā ir atvērta nelegālajiem imigrantiem, kuri pēc nelikumīgas robežšķērsošanas uzdodas par patvēruma meklētājiem.
Tas liecina, ka nepieciešams noteikt stingru algoritmu, kā šādas personas tiek identificētas un izraidītas, uzskata ministrs.
Viņš sagaidīs no atbildīgajām iestādēm - PMLP un Valsts robežsardzes - rīcību, lai no valsts tiktu nekavējoties izraidītas šādas personas.
"Patvēruma meklētāju centrus pārpludina bari ar Somālijas, Sudānas, Bangladešas, Šrilankas un citu eksotisku valstu pilsoņiem, kurus uztur par mūsu nodokļu maksātāju naudu. Viņi brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, apkārtējo vidi ir pataisījuši par miskasti. Viņi necenšas slēpt, ka ir nelegāli šķērsojuši Latvijas ārējo robežu, un labi saprot, kā ļaunprātīgi izmantot Eiropas Komisijas regulējumu savā labā," preses paziņojumā apgalvo Dombrava.
Tāpat šie cilvēki "ieņirdz" par Latvijas un Eiropas humānismu, uzskata ministrs, kura skatījumā vairums nelegālo migrantu esot ekonomiskie bēgļi.
Latvijas Televīzijā Dombrava izteicās, ka risinājums esot šādus migrantus vienkārši vest atpakaļ uz ieceļošanas valstīm gadījumos, kad tās ir noskaidrotas. "Mani tiešām neinteresē visādas Eiropas normas," izteicās NA politiķis, "lai Eiropa kauc un bļauj."
Dombrava uzskata, ka PMLP un Valsts robežsardze nav izdarījusi visu iespējamo, lai to novērstu. "Šādas personas nevarēs brīvi staigāt apkārt un netiks paturētas Latvijā," norāda Dombrava.
Jau ziņots, ka imigrācijas ierobežošanu Dombrava ir pieteicis kā savu prioritāro darbu.
Ministra vadībā ministrija izstrādās un virzīs apstiprināšanai Ministru kabinetā rīcības plānu Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas gala ziņojuma ieteikumu īstenošanai, vienlaikus uzsākot plāna konkrētu pasākumu īstenošanu.
"Rekomendāciju īstenošana ļaus izveidot stingru imigrācijas politiku, novēršot iespēju nelegāli uzturēties Latvijā un slēdzot shēmas, caur kurām tika legalizēti "ekonomiskie imigranti", paziņojis Dombrava.