Ventspilī norisināsies līdz šim vērienīgākais dragreisa pasākums
Ventspils pilsētas svētku laikā, no 31.jūlija līdz 2.augustam, ieradīsies jaudīgākās dragreisa automašīnas no Baltijas un Eiropas. Lidostas teritorijā norisināsies Latvijas vēsturē vērienīgākais dragreisa festivāls.
Pasākuma laikā notiks trīs ieskaites: Latvijas kausa ieskaite, Lietuvas čempionāts un Baltijas kauss. Organizatori informē, ka Ventspils Lidostas teritorija ir eksluzīva ar to, ka ikvienam skatītājam būs iespēja aplūkot profesionālus dragreisa auto atvērtā dalībnieku parkā.
Šogad īpaši viesi ir profesionāli autosportisti no Zviedrijas un Somijas, kuri ieradīsies ar profesionāliem dragsteriem, kuru jauda pārsniedz 1800 zirgspēkus. Dalību pasākumā apstiprinājuši jau arī pašmāju ilggadējie "Outlaw" klases dalībnieki Normunds Lācis un Jevgēnijs Bičkovs, kuri apņēmušies noturēt savas stabilās līdera pozīcijas.
Sacensību organizatore Jolanta Lāce' norāda: "Šī gada pasākums būs grandiozākais Latvijas dragreisa vēsturē, jo pirmo reizi šeit ieradīsies īpaši jaudīgas automašīnas. Paredzēti arī dažādi šovi, kas neatstās vienaldzīgos". Zināms, ka pirmo reizi Ventspils lidlaukā būs skatāms šovs, kurā apvienosies auto un avio. Papildus tam festivāla organizatori ir parūpējušies par vairākiem pārsteigumiem un izklaidēm bērniem, skolēniem un ģimenē - būs iespēja izklaidēties dažādās piepūšamajās atrakcijās un piedalīties konkursos un aktivitātēs.