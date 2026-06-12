Atklātas traģiskas detaļas par “Top Gun: Maveriks" aktiera Džeimsa Hendija slepkavību
Filmas “Top Gun: Maveriks” zvaigznes Džeimsa Hendija nāves cēlonis atklājis jaunas detaļas par viņa nežēlīgo slepkavību, kuru, kā tiek apgalvots, pastrādājis viņa ilggadējās draudzenes dēls.
Saskaņā ar Losandželosas tiesu medicīnas eksperta ziņojumu, aktiera nāvi izraisīja durta brūce ķermenī, bet kā papildu faktors norādīta “kakla kompresija”.
Policija ieradās Hendija mājās pēc 911 zvana, kuru veicis pats Gledhils. Saskaņā ar izsaukuma ierakstu, zvanītājs dispečeram sacīja: “Es esmu cilvēka dēls, es tikko nogalināju grēka cilvēku.”
Hendijs, kurš bija guvis vairākas durtas brūces krūtīs, tika nogādāts vietējā slimnīcā, kur viņu atzina par mirušu.
Pēc notikušā apkārtnes ielas tika slēgtas, un policija sāka pārmeklēt teritoriju, tostarp apstaigājot kaimiņu mājas. Kā norāda policija, Gledhils, kurš dzīvoja tajā pašā mājā kopā ar savu māti, pats pateicis policistiem, ka ir cilvēks, kuru viņi meklē.
Gledhils tika aizturēts un nogādāts cietumā. Viņam izvirzīta apsūdzība slepkavībā, un drošības nauda noteikta divu miljonu ASV dolāru apmērā. Ja viņu atzīs par vainīgu, viņam draud līdz 26 gadiem cietumā.
Runājot ar “The California Post”, aktiera draudzene Vendija pauda milzīgas bēdas, sakot: “Es vienkārši cenšos tikt cauri vienai dienai pēc otras, vienai minūtei pēc otras. Es mīlēju Džeimsu un savu dēlu. Es joprojām nespēju tam noticēt… Es nespēju noticēt, ka mans dēls to izdarīja.”
Vēlāk viņa atzina, ka viņas dēlam 2025. gada jūlijā diagnosticēta šizofrēnija un ka pirms nāvējošā uzbrukuma viņš, kā tiek apgalvots, nebija lietojis savus medikamentus.
Runājot par Maikla un Hendija attiecībām, Vendija apgalvoja, ka abi bijuši “korekti” viens pret otru, lai gan ne vienmēr bijuši vienisprātis.
Dažas dienas vēlāk viņa pastāstīja par Hendija pēdējiem brīžiem, “atklājot, ka aktieris pamodās pulksten 9 no rīta, lai “paņemtu avīzi”. Lai gan “viņš neuztaisīja kafiju, kā parasti”, Vendija skaidroja, ka tam nepievērsa īpašu uzmanību, jo “dzirdēja atveramies durvis — viņš gāja pēc avīzes”.
Vendija, kura palika gultā un šausminošā uzbrukuma laikā neko nedzirdēja, arī sacīja: “Es varu tikai pieņemt, ka mans dēls jau bija ārā un ka viņi sāka strīdēties, cik saprotu, priekšpagalmā.”
Pēc trīsdesmit minūtēm pie viņu mājas durvīm pieklauvēja Losandželosas policijas departamenta darbinieki. Vendija skaidroja: “Pirmo reizi es sapratu, ka kaut kas ir noticis, kad ieradās policija. Viņi teica, ka kāds bija zvanījis 911 un ka man pastāstīja — ārpus mājas kāds cilvēks ir ietīts segā.”
Vendija, kura ir “pilnīgi sagrauta” un kopš slepkavības nav izgājusi no mājas, vēlreiz sacīja, ka, viņasprāt, uzbrukuma brīdī viņas dēls nebija lietojis medikamentus.
“Es biju kopā ar Džeimsu 31 gadu, un, protams, es viņu ļoti mīlēju,” viņa sacīja. “Tas ir tik grūti.”
Hendijs, kurš savu privāto dzīvi lielākoties turēja ārpus publikas uzmanības, aktiera karjeru sāka 1977. gadā. Pēdējo reizi publiski viņš parādījās 2017. gadā.