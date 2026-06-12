Pasaulē
Šodien 15:25
Miris viens no 20. gadsimta ietekmīgākajiem māksliniekiem Deivids Hoknijs
88 gadu vecumā miris pasaulslavenais britu mākslinieks Deivids Hoknijs, kura gleznas ar Losandželosas saulē mirdzošajiem baseiniem kļuva par 20. gadsimta mākslas ikonām, paziņojuši mākslinieka pārstāvji.
Hoknijs dzimis 1937. gada 9. jūlijā Anglijā, bet lielu daļu savas dzīves pavadīja Kalifornijas dienvidos. Vēlāk viņš atgriezās Eiropā, kur turpināja radošo darbību, iedvesmojoties no Jorkšīras un Francijas Normandijas dabas ainavām.
Viņš kļuva par vienu no atpazīstamākajiem britu māksliniekiem, un viņa darbi izsolēs tika pārdoti par rekordlielām cenām.
Hoknijs aizgāja mūžībā ceturtdien savās mājās Londonā pāris nedēļas pirms savas 89. dzimšanas dienas.