"Rīgas nami" skaidro, kādēļ pienākušas beigas Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona darbībai
SIA "Rīgas nami" piektdien paskaidrojusi, kādēļ pārtraukta Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona darbība.
SIA "Rīgas nami" pārtrauca Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona darbību pēc tam, kad aktualizētā 2026. gada tehniskajā apsekošanā un tai sekojošajā Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārbaudē tika konstatēts, ka Gaļas paviljona ēka vairs neatbilst mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. Pamatojoties uz BVKB 2026. gada 11. jūnija lēmumu, paviljona ekspluatācija ir aizliegta līdz bīstamības novēršanai un būves drošuma atjaunošanai.
Būtiski uzsvērt, ka tieši SIA "Rīgas nami" 2026. gada sākumā pasūtīja aktualizētu tehnisko apsekošanu, lai iegūtu objektīvu priekšstatu par būves faktisko stāvokli. Tieši šīs apsekošanas rezultāti kļuva par pamatu turpmākajam BVKB izvērtējumam un pieņemtajam lēmumam.
Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljons ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas ekspluatācijā atrodas kopš 1930. gada. Ņemot vērā ēkas vecumu, vēsturisko konstrukciju specifiku un ilgstošo ekspluatāciju, tās tehniskais stāvoklis jau ilgu laiku atradies gan Rīgas Centrāltirgus pārvaldnieka, kas kopš 2023. gada jūnija ir SIA "Rīgas nami", gan Rīgas valstspilsētas pašvaldības, gan arī BVKB pastāvīgas uzmanības lokā.
"Gaļas paviljona slēgšana nav saistīta ar kādu pēkšņu problēmu - tās ir gandrīz simts gadus vecas būves ekspluatācijas, konstrukciju nolietojuma un ilgstoši uzkrājušos tehnisko izaicinājumu sekas. Saņemot aktualizētās tehniskās apsekošanas rezultātus un BVKB lēmumu, mēs nekavējoties organizējām tā izpildi, jo cilvēku drošība ir mūsu galvenā prioritāte," uzsver SIA "Rīgas nami" valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers.
Jau 2017. gadā BVKB noteica pienākumu toreizējam Rīgas Centrāltirgus pārvaldniekam novērst papildu slodzes uz ēkas konstrukcijām un sakārtot būvniecības dokumentāciju. Nepieciešamie darbi tika veikti, un 2018. gadā BVKB konstatēja, ka identificētie riski, kas bija saistīti ar papildslodzēm, ir novērsti.
2020. gadā tehniskajā apsekošanā tika konstatēts, ka atsevišķi nesošo konstrukciju elementi atrodas neapmierinošā stāvoklī. Tomēr kopējais slēdziens tolaik vēl ļāva secināt, ka būve kopumā atbilst normatīvajām prasībām. Tika īstenoti lokāli drošības pasākumi, norobežotas atsevišķas bīstamās zonas, veikta konstrukciju pastiprināšana un virzīti atjaunošanas projekti, nepārtraucot visas ēkas ekspluatāciju.
2021. un 2022. gadā tika izstrādāti un saskaņoti tehniskie risinājumi Gaļas paviljona konstrukciju un fasādes atjaunošanai, un 2022. gada 18. maijā būvniecības informācijas sistēmā tika izsniegta būvatļauja būvniecības iecerei "Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona konstrukciju un fasādes daļēja atjaunošana", kuras būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes termiņš noteikts līdz 2027. gada 18. maijam.
Jāuzsver, ka SIA "Rīgas nami" savas kompetences un pieejamā finansējuma ietvaros ir turpinājusi ieguldīt Rīgas Centrāltirgus uzturēšanā un attīstībā. Kopš 2023. gada vidus, kad Rīgas Centrāltirgus nonāca SIA "Rīgas nami" pārvaldībā, līdz 2025. gadam šie ieguldījumi pārsnieguši 2,4 miljonus eiro.
Būtiskākie ieguldījumi veikti bijušo Sakņu un Piena paviljonu atjaunošanā un tehniskā stāvokļa uzlabošanā. Attīstības koncepcija paredzēja secīgu visu piecu paviljonu atjaunošanu un tirdzniecības funkciju reorganizāciju, tostarp pilnīgu gaļas tirdzniecības funkcijas pārcelšanu uz atjaunotajiem paviljoniem pēc nepieciešamo darbu pabeigšanas. Atbilstoši līdzšinējiem plāniem šim procesam bija jānotiek pakāpeniski līdz 2027. gada pavasarim, kad pēc gaļas tirdzniecības pārcelšanas bija paredzēts pārtraukt Gaļas paviljona ekspluatāciju.
"Jau vairākus gadus bijis skaidrs, ka pilnvērtīga Gaļas paviljona atjaunošana prasīs ļoti nozīmīgus ieguldījumus. Tāpēc paralēli ikdienas uzturēšanas un drošības pasākumiem tika izstrādāta Rīgas Centrāltirgus attīstības koncepcija, kas paredzēja secīgu vēsturisko paviljonu atjaunošanu un ilgtspējīgus risinājumus tirgus turpmākajai attīstībai. Jaunākais BVKB lēmums šo procesu ir būtiski paātrinājis," norāda Ojārs Valkers.
Pamatojoties uz aktualizēto tehnisko atzinumu, BVKB 2026. gada maijā veica ārpuskārtas pārbaudi un 11. jūnijā pieņēma lēmumu aizliegt Gaļas paviljona ekspluatāciju līdz bīstamības novēršanai un būves drošuma atjaunošanai.
Saņemot BVKB lēmumu, SIA "Rīgas nami" nekavējoties pārtrauca paviljona ekspluatāciju, ierobežoja piekļuvi, uzsāka nomnieku informēšanu un darbu pie alternatīvu tirdzniecības vietu risinājumiem.
Šobrīd uzņēmums prioritāri strādā pie risinājumiem Gaļas paviljona nomniekiem un gaļas produktu pieejamības nodrošināšanai Rīgas Centrāltirgus teritorijā. Tiek izvērtēti vairāki pagaidu tirdzniecības risinājumi, par kuriem tuvākajā laikā tiks informēti nomnieki un sabiedrība.
Atsevišķi Gaļas paviljona tirgotāji jau šobrīd savu produkciju tirgo citās Rīgas Centrāltirgus tirdzniecības vietās, tostarp piedāvājot pircējiem gaļas un kūpinātās gaļas u.c. izstrādājumus. SIA "Rīgas nami" sadarbībā ar tirgotājiem turpina intensīvu darbu pie papildu risinājumiem, lai pēc iespējas plašāk nodrošinātu gaļas produktu pieejamību Rīgas Centrāltirgus teritorijā iespējami tuvākajā laikā.