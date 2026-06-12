Arī Dienvidkorejā iecienīti "Kārums" produkti
Latvijā mīlētākais pārtikas produktu un iecienīto biezpiena sieriņu zīmols “Kārums” paplašinājis savu sortimentu Dienvidkorejas lielākajā e-komercijas platformā “Coupang”. “Kārums” biezpiena sieriņiem Korejas plauktos jau tuvākajā laikā pievienosies Latvijā ražoti deserti un biezpiens, kā arī kausētais siers “Dzintars”, par kuru klients izrādījis īpašu interesi.
Šī gada jūnijā uz Koreju aizceļo līdz šim lielākā augstas pievienotās vērtības piena produktu krava no AS “Rīgas piena kombināts”. Pēc veiksmīgas sadarbības uzsākšanas ar izplatītāju Dienvidkorejā, kas nodrošina tirdzniecību “Coupang” un arī virknē piemājas veikaliņos, ar plašu “Kārums” biezpiena sieriņu sortimentu, klients izrādījis interesi piena produktu klāsta papildināšanai kopumā ar vēl 10 produktu vienībām desertu, biezpiena un kausētā siera segmentos.
RPK piedalās pārtikas izstādē Dienvidkorejā
Rīgas piena kombināts piedalās pārtikas izstādē Dienvidkorejā
“Āzijas klienti ir atvērti visam jaunajam un novērtē augstu kvalitāti. Latvijā ražotie “Kārums” biezpiena sieriņi vien pusgada laikā ir ne tikai sevi pierādījuši, bet arī radījuši interesi par citām kategorijām – biezpienu, piena desertiem un kausēto sieru, kas mums ir pierastas, bet Korejā – prezentētas kā liels jaunums. Mūsu mērķis ir stiprināt izveidoto sadarbību un vairot jaunas, tādēļ šonedēļ piedalāmies Seulas pārtikas un viesnīcu izstādē, prezentējot šos un vēl citus gardumus, kas top AS “Rīgas piena kombināts””, skaidro AS “Rīgas piena kombināts” valdes priekšsēdētājs Artūrs Čirjevskis.
No 9. līdz 12. jūnijam AS “Rīgas piena kombināts” piedalās vienā no Āzijas nozīmīgākajām pārtikas nozares izstādēm Seoul Food & Hotel 2026, kas norisinās KINTEX izstāžu centrā Dienvidkorejā. Izstādes laikā uzņēmums Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības (LPCS) kopstendā prezentē savu piena produktu portfeli un tiekas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, izplatītājiem un nozares profesionāļiem no Āzijas un citām pasaules valstīm.