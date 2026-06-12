Rīgas Operas festivāla Galā koncerts pulcēs spožus solistus un būs baudāms tiešraidē
Latvijas Nacionālās operas sezonas noslēguma kulminācija – Rīgas Operas festivāla Galā koncerts – notiks 20. jūnijā pulksten 19.00.
Diriģenta Mārtiņa Ozoliņa un režisores Elitas Bukovskas vadībā uz vienas skatuves satiksies izcili Latvijas un ārvalstu solisti, Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris, piedāvājot krāšņu opermūzikas programmu.
Koncerts būs pieejams arī plašākai auditorijai. Operas priekšlaukumā tiks nodrošināta bezmaksas video tiešraide, bet Latvijas Radio 3 ēterā būs klausāma koncerta audio tiešraide.
“Tuvojoties savas pirmās pilnās sezonas noslēgumam vēlos pateikt sirsnīgu paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums. Šī sezona intensitātē bija kā divas – izcili mākslinieki, neaizmirstamas izrādes ar latviešu opermākslas lepnumu Kristīni Opolais, Marinu Rebeku un Elīnu Garanču, krāšņi jauniestudējumi, viesizrādes, Operas vēsturiskā korpusa atjaunošana un nebeidzams skatītāju atbalsts. Rīgas Operas festivāla Galā koncerts, kuru jau tradicionāli atbalsta bankas Citadele, ir mūsu pateicība publikai un atbalstītājiem. Priecājos, ka pateicoties Latvijas Nacionālās operas fonda atbalstam, ikviens interesents varēs bez maksas baudīt koncerta tiešraidi uz lielā ekrāna Operas priekšlaukumā. Atzīmēsim šīs sezonas noslēgumu kopā īpašā vakarā, ļaujoties izcilas opermūzikas valdzinājumam krāšņajā operas skvērā,” saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes priekšsēdētājs Sandis Voldiņš.
"Kultūra vieno cilvēkus, iedvesmo un veido piederības sajūtu. Latvijas Nacionālā opera un balets ir nozīmīga Latvijas un visas Baltijas kultūras dzīves daļa, kas bagātina gan vietējo iedzīvotāju, gan pilsētas viesu pieredzi. Mūsdienās tehnoloģijas ļauj augstvērtīgai kultūrai sasniegt arvien plašāku auditoriju, nojaucot fiziskās robežas. Esam patiesi gandarīti atbalstīt sezonas noslēguma Galā koncertu un iespēju bez maksas baudīt tā tiešraidi," saka bankas "Citadele" vadītāja un valdes priekšsēdētāja Rūta Ežerskiene.
Koncertā piedalīsies tādi spoži dziedātāji kā starptautiski atzītā latviešu operdziedātāja Zanda Švēde, daudzsološais latviešu- ukraiņu soprāns Laura Lolita Perešivana, viena no Latvijas Nacionālās operas vadošajām solistēm Tatjana Trenogina, starptautiski pazīstamais latviešu tenors Aleksandrs Antoņenko, Metropolitēna operas zvaigzne, amerikāņu basbaritons Kristians van Horns, pasaulslavenais ukraiņu tenors Dmitro Popovs, ievērojamais gruzīnu tenors Iraklijs Kahidze, plašu starptautisku pieredzi uzkrājušais latviešu baritons Valdis Jansons un leģendārais latviešu baritons Samsons Izjumovs. Koncertā piedalīsies Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris.
Galā koncertā skanēs Džuzepes Verdi mūzika no operām Nabuko, Attila, Ernani, Rigoleto, Trubadūrs, Dons Karloss, Likteņa vara un Aīda. Džakomo Pučīni mūzika būs dzirdama fragmentos no operām Toska un Turandota. Frančesko Čileas daiļradi pārstāvēs fragmenti no operas Adriāna Lekuvrēra, Arigo Boito – no operas Mefistofelis, Šarla Guno – no operas Fausts, Džoakīno Rosīni – no operas Semiramīda, bet Kamila Sensānsa mūzika skanēs fragmentā no operas Samsons un Dalila. Galā koncertu vainagos Džakomo Pučīni operas Turandota fināls.
Tiešraides skatīšanās laukumā pie Operas būs pieejama ikvienam interesentam bez maksas. Tā notiks ar Latvijas Nacionālās operas fonda atbalstu. No pulksten 18.00 darbosies kafejnīca. Publikas ērtībai ierobežotā skaitā būs pieejamas sēdvietas, taču skatītāji ir aicināti rūpēties par savu ērtību un paņemt līdzi saliekamos krēslus vai pledus.