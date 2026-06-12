Nāves kods Vašingtonas centrā: Trampu izbiedē šifrēti cipari zālājā. Vai kāds publiski aicina nogalināt prezidentu?
ASV galvaspilsētā, iespējams, notikusi klusa protesta akcija – Nacionālās alejas zālājā starp Kapitoliju un Vašingtonas monumentu parādījušies milzīgi cipari "8647", kurus saista ar draudiem ASV prezidentam Donaldam Trampam.
Kā liecina novērošanas kameru "EarthCam" ieraksti, pēdējo dienu laikā šī ciparu kombinācija zālājā kļuvusi aizvien skaidrāk saskatāma.
ASV Iekšlietu ministrija paziņojusi, ka policija ir sākusi izmeklēšanu un pret jebkādiem draudiem valsts prezidentam iestādes izturas ar vislielāko nopietnību. Lai noskaidrotu zāles krāsas izmaiņu cēloni, ekspertīzei jau paņemti zālāja paraugi.
Šis skaitļu savirknējums tiek saistīts ar bijušā Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) direktora Džeimsa Komija lietu – viņš tiek apsūdzēts draudu izteikšanā prezidenta dzīvībai. Pērn Komijs sociālajā tīklā "Instagram" publicēja fotogrāfiju, kurā no jūras gliemežvākiem bija izveidoti skaitļi 86 un 47. Vēlāk Donalds Tramps paziņoja, ka skaitlis 86 nozīmē "nogalināt", savukārt 47 norāda uz viņu pašu kā 47. ASV prezidentu.
Komijs šīs apsūdzības ir noraidījis. Viņš apgalvoja, ka nav zinājis, ka daļa sabiedrības šos skaitļus saista ar vardarbību. Bijušais FIB vadītājs arīdzan uzsvēra, ka iestājas pret jebkāda veida vardarbību, un pretrunīgi vērtēto ierakstu izdzēsa.