Aicina nebanku kreditētāju uzraudzību nodot Latvijas Bankai
Partiju apvienība "Jaunā vienotība" (JV) aicina koalīcijas partnerus pabeigt iesākto reformu un nebanku kreditētāju jeb "ātro kredītu" uzraudzību pilnībā nodot Latvijas Bankai, teikts politiskā spēka paziņojumā medijiem.
JV norāda, ka šīs izmaiņas ir noslēdzošais posms kopējā finanšu sektora sakārtošanas jeb noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas reformā, kas stiprinās iedzīvotāju tiesību aizsardzību un Latvijas finanšu sektora drošību atbilstoši labākajai Eiropas praksei, novēršot līdzšinējo funkciju dublēšanos starp vairākām iestādēm un mazinot birokrātisko slogu.
Politiskais spēks norāda, ka iedzīvotājiem šī reforma nodrošinātu labāku aizsardzību pret pārmērīgiem parādiem un skaidrākus kredītu nosacījumus. Ieviešot vienu regulatoru, visa sistēma iedzīvotājiem kļūtu saprotamāka un process - vienkāršāks, jo būtu skaidri zināms, kur vērsties. Savukārt pašiem uzņēmējiem būtiski samazinātos valsts nodevas, kas veicinātu godīgu konkurenci un palīdzētu tirgū ienākt jauniem, moderniem finanšu pakalpojumiem. Latvijas Banka jau esot paudusi gatavību šīs funkcijas uzņemties.
Jau ziņots, ka Saeima iepriekš vēl neskatīja Finanšu ministrijas (FM) un Latvijas Bankas sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformai, deputātu vairākumam to izslēdzot no darba kārtības.
Opozīcijas "Progresīvo" frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs šo lēmumu kritizēja kā pakļaušanos "ātrajiem kredītiem", paužot izbrīnu arī par "Jaunās vienotības" un Nacionālās apvienības nostāju.
Reforma paredz Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) funkcijas kreditētāju un kredītu starpnieku licencēšanā, reģistrēšanā un uzraudzībā nodot Latvijas Bankai, kā arī stiprināt patērētāju aizsardzību finanšu pakalpojumu jomā. Vienlaikus Latvijas Bankai tiktu uzticēta arī negodīgas komercprakses un reklāmas uzraudzība.
FM norāda, ka patlaban sektoru uzrauga trīs iestādes - Latvijas Banka, PTAC un Valsts ieņēmumu dienests -, radot dublēšanos. Reformas mērķis ir vienota, uz risku balstīta uzraudzība, mazāks administratīvais slogs un efektīvāka resursu izmantošana, ko uzsvēris arī "Moneyval".
Pret reformu iebilst Ekonomikas ministrija (EM), PTAC, "Fintech Latvija" un daļa nozares. EM pauž bažas par nozares attīstības bremzēšanu un neatrisinātu finansējumu.