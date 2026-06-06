Masveida kautiņi Jūrmalā un Jēkabpilī, igaunis velnišķīgi traucas pa Bauskas šoseju, ķepainis pārsteidz Jēkabpili: kriminālā province
Gan Jūrmalā, gan Jēkabpilī pamatīgu sabiedrības šūmēšanos izraisījuši masveida kautiņi pilsētas centros. Jēkabpiliešiem satraukumu radījis arī pilsētā ieklīdis lācis – kamēr vieni no viņa slēpās aiz māju žogiem, citi atkal ķepainim pakaļ skraidīja ar mobilā telefona kamerām.
Savukārt Pierīgas policistiem rūpestus sagādāja agresīvi ļaundari. Kāds igaunis mežonīgā ātrumā traucās pa Bauskas šoseju, bet Silakrogā slepkavnieks tik ļoti bija aizrāvies ar grādīgās dziras baudīšanu, ka teju vai labprātīgi padevās policistiem.
Masveida “klope” Jūrmalas promenādē – Jomas ielā
Ikgadējos Kūrorta svētkos Jūrmalā, kuri ar vērienu notiek pašā kūrortpilsētas centrā maija pēdējās brīvdienās, apmeklētājus sagaidīja negaidīta asiņaina “atrakcija”, ko video iemūžināja un sociālajos tīklos publicēja Kristaps Zutis, kurš raksta: “Jūrmalas pilsētas svētki, gandrīz kā kaimiņos.”
Video redzams konflikts uz ielas, kas pāraug kautiņā un kurā iesaistās vairāki jauni vīrieši cilvēki. Komentāros pie video cilvēki pauž pārdomas par redzēto. Daļa norāda, ka šāds skats Jūrmalas pilsētas svētkos izskatās nepatīkami un “sliktāk nekā normālā veču kautiņā pie dziesmām”, savukārt citi jautā, kur šajā brīdī bijusi policija, ja tāpat kā ierasts tā dežurē gan svētku teritorijā, gan pie pludmales. Vairāki komentētāji notikušo raksturo kā “šausmas” un “mēslu saietu”, bet daži ironizē, ka tagad skaidrs, kāpēc par iebraukšanu Jūrmalā jāmaksā pieci eiro. Vienlaikus izskan arī pārmetumi sabiedrībai – cilvēki, filmējot notiekošo, nesauc ne ātro palīdzību, ne policiju.
Valsts policijā apstiprināja, ka aizturēta kautiņā iesaistītā 2006. gadā dzimusi persona. Pret viņu sākumā tika ierosināts kriminālprocess par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu, jo viens no cietušajiem pēc notikušā tika nogādāts Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā, kur mediķi neesot konstatējuši smagus miesas bojājumus un cietušo izrakstīja no medicīnas iestādes. Pēc tā policija pārkvalificēja kriminālprocesu pret aizturēto kausli, un nu viņš saņems sodu par huligānismu, par ko draud maigāka atbildība.
Šī “klope” izraisīja arī politiskas sekas. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosināja sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc notikušā.
Nedraudzīgs kautiņš Draudzības alejā
Pēc asiņainiem skatiem uz Jūrmalu nav jābrauc jēkabpiliešiem, jo Jēkabpilī otrdienas, 2. jūnija, vakarā Draudzības alejā uz ielas starp diviem vīriešiem izcēlās kautiņš, uz ko tika izsaukta pašvaldības policija, ziņo vietējā radiostacija “Radio 1”.
Sarunā ar “Radio 1” Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšniece Inga Logina sacīja, ka pašvaldības policijā izsaukums uz Draudzības aleju saņemts 2. jūnijā pulksten 20.31. Policijai ziņots, ka vairākas personas iesaistījušās kautiņā. Uz notikuma vietu izbrauca policijas ekipāža trīs darbinieku sastāvā. Ierodoties policijai dūru vicināšana tika pārtraukta, bet turpinājās abu kautiņā iesaistīto personu asa vārdu apmaiņa.
Jaunieti, kurš uzvedās visagresīvāk, pašvaldības policija aizturēja un veda uz dienesta auto, taču jaunietis izrāvās no policistu rokām un metās bēgt. Tomēr šis gājiens viņam neizdevās, policijas darbinieks bēgli notvēra. Jaunietim piemērots sods par nepakļaušanos valsts amatpersonas likumīgajām prasībām un piemērots 70 eiro naudas sods. Policija arī konstatējusi, ka jaunietis bijis 0,92 promiļu reibumā.
Otrs kautiņā iesaistītais jaunais vīrietis netika aizturēts, jo viņa uzvedība nebijusi agresīva. Inga Logina piebilda, ja pēc kautiņa kādam no to dalībniekiem radušies miesas bojājumi, tad jāvēršas pie ārsta, jānosaka to pakāpe un jāraksta iesniegums Valsts policijai par miesas bojājumu nodarīšanu.
Jēkabpiliešus biedē pa pilsētu klaiņojošs lācis
Bet ne tikai agresīvi jaunieši kutina nervus jēkabpiliešiem. To pagājušās nedēļas nogalē – svētdienas pēcpusdienā - izdarīja arī kāds četrkājainis - pilsētā ieklīdis lācis. Iedzīvotājiem tika izplatīts brīdinājums - ievērot piesardzību un netuvoties dzīvniekam:
“Nemēģiniet to fotografēt, filmēt vai pievilināt. Pamanot lāci, saglabājiet drošu distanci un ļaujiet dzīvniekam netraucēti turpināt ceļu uz mežu. Atbildīgie dienesti ir informēti un seko situācijai,” pauda pašvaldības ieraksts sociālajos tīklos.
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis uzsvēra, ka pašvaldības un Valsts policija kontrolē situāciju un cenšas ar skaļruņu palīdzību lāci izraidīt no pilsētas un piebilda: “Jūsu iesaiste šī lāča fotografēšanā un filmēšanā ļoti apgrūtina, šis ir meža dzīvnieks, kas šobrīd ir apjucis un šajā apjukumā var izdarīt ļoti nepatīkamas lietas, un vainīgs pēc tam būs lācis. Lūdzu, esiet saprātīgi, neskrieniet, nesekojiet šim dzīvniekam, ļaujiet viņam aiziet no pilsētas, esiet uzmanīgi.”
Arī Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars vietnē “Facebook” uzsvēra: “Aicinu iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem. Mēģinājums “noķert skaistu video” ar lāci pilsētas teritorijā var beigties letāli. Tādēļ savas un apkārtējo drošības dēļ lūdzu nedoties “pa lāča pēdām”, netuvoties dzīvniekam un nekādā gadījumā nemēģināt to provocēt vai fotografēt no tuvas distances.”
Naktī lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. Pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevās pavadīt uz meža masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, kas lāci vairs nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozudis Biržu mežniecības mežos. Nekādu postu dzīvnieks nav nodarījis, arī cilvēki cietuši nav.
Domes priekšsēdētājs atzina, ka lāča pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis. “Daži pārmet, ka trūka informācijas, bet tas darīts, lai nepiesaistītu vēl lielāki uzmanību,” sacīja Raivis Ragainis, piebilstot, ka pat potenciāli bīstamās situācijās iedzīvotāji gatavi skriet pakaļ, filmēt vai fotografēt.
Te jāpiebilst, ja vēl gadsimta sākumā Latvijā bija tikai kādi divi desmiti lāču, tad tagad to skaits jau ir ap diviem simtiem, un mums nāksies sadzīvot ar ķepaiņiem.
Igaunis velnišķīgā ātrumā traucas pa Bauskas šoseju
Pagājušās nedēļas svētdienā, 31. maijā, ap pulksten 13:00 Valsts policija, veicot patrulēšanu Bauskas novada Codes pagastā un uz A7 šosejas Bauskas virzienā fiksēja motociklu, kurš pārvietojās ar ātrumu 126 kilometri stundā, pie atļautajiem 70 kilometriem stundā. Tāpat transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes simboli bija aizlīmēti ar uzlīmi.
Likumsargi nekavējoties pieņēma lēmumu transportlīdzekli apturēt. Ieslēdzot bākugunis un skaņas signālu un apgriežot dienesta transportlīdzekli braukšanai pretējā virzienā, tika konstatēts, ka motocikla vadītājs jau bija palielinājis braukšanas ātrumu un uzsācis bēgšanu.
Valsts policija informāciju nodeva arī Bauskas novada pašvaldības policijas Iecavas ekipāžai. Iebraucot Iecavas pilsētā, krustojumā starp šoseju A7 un autoceļu P93 (Iecava-Jelgava) pašvaldības policijas ekipāža ar trafarēto dienesta automašīnu centās nobloķēt ceļu bēgošajam motociklistam, taču ceļa blokāde neizdevās un vīrietis turpināja bēgt caur pilsētu pa Rīgas ielu, izveidojot vairākas bīstamas situācijas, pārkāpjot virkni ceļu satiksmes noteikumu.
Valsts policijas ekipāža vairākkārt izteica prasību latviešu un angļu valodā apturēt transportlīdzekli, bet motociklists nereaģēja un turpināja bēgšanu, palielinot ātrumu. Pakaļdzīšanās turpinājās pa A7 šoseju Rīgas virzienā līdz Ķekavas pagastam, kur motociklists, neizvērtējot satiksmes intensitāti, veica bremzēšanas manevru. Pēc bēgošā motocikla apturēšanas, policisti aizturēja vīrieti, kas izrādījās Igaunijas pilsonis.
Valsts policija pret viņu uzsāka sešus administratīvo pārkāpumu procesus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu, par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram ir aizsegta valsts reģistrācijas numura zīme un par agresīvu braukšanu. Vīrietim piemērotais sods sasniedz 6700 eiro un tam papildus paredzēta transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz trim gadiem. Tāpat pret vīrieti ir uzsākts kriminālprocess par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu.
Slepkava neuzmanīgi “atpūšas” Silakrogā un tiek aizturēta
Patrulēšanas laikā Silakrogā likumsargi trešdien pamanīja divas personas, kuru uzvedība un ārējais izskats radīja aizdomas, ka viņas varētu atrasties stiprā alkohola reibumā, informē Ropažu novada pašvaldības policija.
Policijas darbinieki piegāja pie personām un veica pārrunas, kā arī pārbaudīja viņu identitāti. Pārbaudes laikā noskaidrojās, ka viena no personām tiek meklēta un izvairās no apcietinājuma par smagu noziedzīgu nodarījumu – slepkavību.
Pēc informācijas apstiprināšanas vīrietis nekavējoties tika aizturēts un nodots Valsts policijas darbiniekiem turpmāko procesuālo darbību veikšanai. Plašāka informācija par aizturētās personas lietu pagaidām netiek sniegta.