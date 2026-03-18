Ropažu novads veidos patvertnes gandrīz 1500 iedzīvotājiem
Ropažu novada pašvaldība parakstījusi līgumu ar CFLA par projekta īstenošanu, lai pielāgotu un aprīkotu deviņus objektus III kategorijas patvertnēm, nodrošinot patvērumu 1495 iedzīvotājiem.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, 9. martā pašvaldība parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta "Patvertņu pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem Ropažu novadā" (Nr. 5.2.1.1/1/25/I/046) īstenošanu.
Plānots pielāgot un aprīkot deviņus pašvaldības objektus, izbūvējot III kategorijas patvertnes, kas ārkārtas situācijās spēs uzņemt 1495 iedzīvotājus. Darbi ietvers telpu pārveidi, būtisko inženiersistēmu izbūvi un nepieciešamā patvertņu aprīkojuma iegādi.
Kopējās projekta izmaksas ir 376 825,13 eiro, no kurām 320 301,36 eiro finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), bet 56 523,77 eiro ir Ropažu novada pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts sāksies 2025. gada 4. ceturksnī un noslēgsies 2028. gada 1. ceturksnī. Pēc tā īstenošanas Ropažu novadā uzlabos civilās aizsardzības infrastruktūru un paaugstinās iedzīvotāju drošību ārkārtas situācijās.