Aļaskā turpinās bojāgājušo Latvijas alpīnistu nogādāšana lejup
ASV Aļaskā, Denali kalna nogāzē, joprojām turpinās glābšanas darbi, lai lejup nogādātu trīs bojāgājušos Latvijas alpīnistus — Inesi Pučeku, Viju Olti un Renāru Kunigu-Salaku, apstiprina Ārlietu ministrija.
Ministrijā norādīja, ka par glābšanas operācijas noslēgumu tā tiks informēta uzreiz pēc alpīnistu nocelšanas.
Trīs izdzīvojušie Latvijas alpīnisti – Valdis Puriņš, Edgars Madžulis un Guntis Svariņš – ir nogādāti lejā no kalna, drošībā. Viņu dzīvībām briesmas nedraud.
Ceturtais izdzīvojušais komandas biedrs – Mārtiņš Bilzēns atrodas slimnīcā, viņa stāvoklis ir stabils.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai pēc palīdzības sniegšanas glābšanas darbos lielā augstumā trīs alpīnisti, kuri nebija nokrituši, sāka justies sliktāk, un piektdien bija nepieciešama viņu evakuācija no kalna.
Nacionālo parku dienesta aviācijas brigādes veica trīs atsevišķas evakuācijas, katru alpīnistu ar glābšanas grozu nogādājot 14 200 pēdu augstumā esošajā nometnē. Alpīnisti pēc tam ar gaisa transportu tika nogādāti uz Kahiltnas bāzes nometni, kur viņus apskatīja medicīnas personāls, un pēc tam pārvietoti uz gaisa taksometru tālākai transportēšanai.
Trīs bojāgājušie alpīnisti vēl atrodas kalnā. Laika apstākļi, reljefs un apstākļi kalnos joprojām ietekmē operatīvās darbības plānošanu un piekļuvi notikuma vietai, teikts ASV Nacionālo parku dienesta paziņojumā.
Dienests arī norāda, ka ir sazinājies ar ietekmēto alpīnistu tuviniekiem.
Pučeka strādājusi "TV3 Latvija" kā izpildproducente, kā arī bijusi podkāstu veidotāja, savukārt Olte bija zobārste un vadīja zobārstniecības praksi "Dr. Oltes zobārstniecība" Siguldā un Vangažos. Kunigs-Salaks strādājis Polijas agroķīmijas uzņēmumā "Innvigo", liecina publiski pieejamā informācija.
Atbilstoši ASV Nacionālo parku dienesta sniegtajai informācijai negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starpnometni ("High Camp") un Denali pāreju ("Denali Pass"), sākoties no vietas, kas atrodas tuvu Denali pārejai aptuveni 18 200 pēdu jeb 5545 metru (m) augstumā.