VIDEO: masveida kautiņš Jūrmalas svētku laikā izraisa sašutumu soctīklos
Sociālajos tīklos ievērību guvis video, kuru, kā norāda tā publicētājs Kristaps Zutis, izdevies iemūžināt Jūrmalas pilsētas svētku laikā. Video redzams konflikts uz ielas, kas pāraug kautiņā un kurā iesaistās vairāki cilvēki.
Publicējot video, Zutis notikušo komentējis ar ironisku piezīmi: “Jūrmalas pilsētas svētki, gandrīz kā kaimiņos.”
Jūrmalas pilsetas svētki, gandrīz kā kaimiņos 😁 pic.twitter.com/S9nSDjERff— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) May 31, 2026
Komentāros pie video cilvēki pauž par redzēto. Daļa norāda, ka šāds skats Jūrmalas pilsētas svētkos izskatās nepatīkami un “sliktāk nekā normālā veču kautiņā pie dziesmām”, savukārt citi jautā, kur šajā brīdī bijusi policija, ja tāpat kā ierasts dežurē gan svētku teritorijā, gan pie pludmales. Vairāki komentētāji notikušo raksturo kā “šausmas” un “mēslu saietu”, bet daži ironizē, ka tagad skaidrs, kāpēc par iebraukšanu Jūrmalā jāmaksā pieci eiro. Vienlaikus izskan arī pārmetumi sabiedrībai — cilvēki filmējot notiekošo, nevis saucot ātro palīdzību vai policiju.
Valsts policija apstiprinājusi, ka persona ir aizturēta. Par smagu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu ir uzsākts kriminālprocess.
Komentāros izplatītas arī neapstiprinātas ziņas, ka viens no cietušajiem pēc notikušā esot nogādāts slimnīcā smagā stāvoklī.