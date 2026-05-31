3,5 miljonu eiro slimnīcu iepirkumi zem lupas: lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem
Vidzemes slimnīcas un Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas (TOS) iepirkumu lietās figurē viens no lielākajiem medicīnas preču piegādātājiem - SIA "Arbor Medical korporācija", svētdien vēsta Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto", atsaucoties uz raidījuma rīcībā esošo neoficiālo informāciju. Vienlaikus "Arbor Medical korporācijas" vadītāja Dace Rātfeldere noliegusi, ka lietas saistītas ar uzņēmumu.
Raidījumā norāda, ka šobrīd saistībā ar slimnīcu iepirkumiem ir sākti kopumā pieci kriminālprocesi, kuros izmeklē arī to, vai slimnīcu pārstāvji nav prettiesiski vienojušies ar konkrētiem medicīnas preču tirgotājiem. Nupat sāktajos kriminālprocesos, kas skar Vidzemes slimnīcu un TOS, pēc "de facto" rīcībā esošās neoficiālās informācijas, figurē viens un tas pats piegādātājs - "Arbor Medical korporācija".
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) kratīšanu veica 17 vietās, tostarp arī trijās ārstniecības iestādēs - Vidzemes slimnīcā Valmierā, TOS, kā arī Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS).
Saistībā ar Vidzemes slimnīcu un TOS izmeklē, vai amatpersonas ir nepamatoti piešķīrušas priekšrocību konkrētam medicīnisko preču piegādātājam kopumā četros slimnīcu iepirkumos. Pēc KNAB sniegtās informācijas, ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,5 miljoni eiro. Gan ar Vidzemes slimnīcu, gan ar TOS saistītos kriminālprocesus marta izskaņā un aprīļa sākumā sāka Eiropas Prokuratūra.
Valmierā izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu. Vienai slimnīcas amatpersonai ir piemērots statuss - tiesības uz aizstāvību. Slimnīcā raidījumam apliecināts, ka šī persona nav valdē.
Savukārt TOS izmeklē iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā. Arī šajā slimnīcā norādīts, ka persona, kurai ir tiesības uz aizstāvību, nav valdē.
Raidījumā arī min, ka pēdējā aktuālā krimināllieta skar PSKUS. Šo lietu 2026. gada aprīlī sāka KNAB, un tā nav saistīta ar iepirkumiem, proti, tā ir par to, ka ārsts, iespējams, pieprasījis un pieņēmis prettiesisku labumu, kas šajā gadījumā bijis mācību brauciens. Ārsts vada vienu no slimnīcas centriem un šobrīd darbu turpina. Viņš "de facto" atteicās sniegt jebkādus komentārus.
"de facto" norāda, ka no četrām personām, kurām attiecīgajos kriminālprocesos ir tiesības uz aizstāvību, viena figurē visās lietās. Tā ir fiziska persona, kura pārstāvējusi divus uzņēmumus. Raidījums esot noskaidrojis šo personu, taču kopš piektdienas, 29. maija, vakara šī sieviete komentāru nesniedz. Uzņēmumam "Arbor Medical korporācija" šobrīd nav ierobežojumu piedalīties publiskajos iepirkumos.
Raidījums informē, ka kopš 2023. gada Vidzemes slimnīcā un TOS bijuši kopumā 20 medicīnisko ierīču iepirkumi, kas apmaksāti ar Eiropas fondu līdzfinansējumu. Visvairāk līgumu slēgti ar "Arbor Medical korporāciju". Kopumā astoņos iepirkumos slēgti desmit līgumi ar šo piegādātāju.
LETA jau vēstīja, ka KNAB šogad 21. maijā veica kriminālprocesuālās darbības trijos kriminālprocesos, kas saistīti ar iespējamu Vidzemes slimnīcas, TOS un PSKUS amatpersonu īstenotu prettiesisku vienošanos ar konkrētiem piegādātājiem par šo uzņēmumu uzvaru četros publiskajos iepirkumos.
Lai nodrošinātu šo uzņēmumu uzvaru, iepirkumu tehniskā specifikācija, iespējams, bija pielāgota konkrēto medicīnas preču piegādātāju prasībām. Noziedzīgo nodarījumu rezultātā ietekmētā līgumsumma ir vismaz 3,68 miljoni eiro, kas finansēti no Latvijas un Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem, informēja KNAB. Kriminālprocesos veiktas kratīšanas vairāk nekā 17 objektos dažādās Latvijas vietās, tostarp Vidzemes slimnīcā, TOS un PSKUS.
Četrām kriminālprocesos iesaistītajām personām, tostarp divām valsts amatpersonām un diviem uzņēmumu pārstāvjiem, tika noteiktas tiesības uz aizstāvību. Nevienai no kriminālprocesos iesaistītajām personām nav piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, pavēstīja KNAB.
Kriminālprocesus, kas saistīti ar Vidzemes slimnīcas un TOS rīkotajiem iepirkumiem, sāka Eiropas Prokuratūra (EPPO) uzreiz pēc tam, kad KNAB iegūtos materiālus par iespējamām pretlikumībām atbilstoši Eiropas Savienības normatīvu prasībām nosūtīja izvērtēšanai prokuratūrai. Pēc lietu sākšanas EPPO nodeva tās izmeklēšanai KNAB.
Kriminālprocesu, kurā iesaistīta Vidzemes slimnīca, EPPO sāka 30. martā aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dokumentu viltošanu. Savukārt kriminālprocesu, kurā iesaistīta TOS, EPPO sāka 8. aprīlī par iespējamu krāpšanu lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā.
Trešais no izmeklētajiem kriminālprocesiem ir saistīts ar iespējamu likumpārkāpumu PSKUS. Šo kriminālprocesu KNAB sāka 9. aprīlī aizdomās par iespējamu prettiesiska labuma - apmaksāta mācību brauciena - pieprasīšanu un pieņemšanu, ko izdarījis iestādes darbinieks, kas nav valsts amatpersona.
KNAB izmeklēšanu šajā lietā veic sadarbībā ar Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūru.
Tāpat ziņots, ka 2024. gadā "Arbor Medical korporācija" strādāja ar 22,633 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 16,4% mazāk nekā 2023. gadā, bet kompānijas peļņa samazinājās par 31,4% un bija 1,221 miljons eiro. Kompānijas 2025. gada finanšu rezultāti pagaidām nav publiskoti.
Kompānija reģistrēta 2001. gada maijā, un tās pamatkapitāls ir 142 500 eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir Rātfeldere, liecina "Firmas.lv" informācija.