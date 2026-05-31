Krištopāns izšķirošā brīdī palīdz “Melsungen” kļūt par Eiropas līgas čempioni
Latvijas handbolists Dainis Krištopāns svētdien guva četrus vārtus Vācijas kluba "Melsungen" uzvarā Eiropas Handbola federācijas (EHF) Eiropas līgas finālā.
"Melsungen" finālā ar 24:23 (13:12) pārspēja citu Vācijas vienību "Kiel".
Uzvaras vārtus 12 sekundes pirms mača beigām pēc Krištopāna piespēles guva Davids Mandičs.
Krištopāns realizēja četrus no pieciem metieniem un kļuva par labāko vārtu guvēju uzvarētāju komandā, vēl trim handbolistiem gūstot pa trim vārtiem.
Pretinieku rindās piecus vārtus guva Lūkass Cerbe.
Divu spēkos līdzīgu pretinieku spēlē neviena no komandām 60 minūšu laikā nespēja iegūt lielāku pārsvaru par diviem vārtiem.
Cīņā par trešo vietu "Flensburg-Handewitt" ar 32:30 (16:16) uzvarēja "Montpellier" no Francijas.
Jau ziņots, ka pusfinālā "Melsungen" ar 37:30 pārspēja "Flensburg-Handewitt", bet "Kiel" ar 29:28 uzvarēja "Montpellier".
Pagājušajā sezonā par EHF Eiropas līgas čempioniem kļuva "Flensburg-Handewitt" handbolisti, bet "Melsungen" ieņēma ceturto vietu.
Pēc EHF Čempionu līgas EHF Eiropas līga ir Eiropas klubu otrā līmeņa turnīrs.