Augšdaugavas novada skolās ievieš rīcības kārtību dronu apdraudējuma gadījumā
Augšdaugavas novadā valsts aizsardzības mācību laikā skolēnus iepazīstinās arī ar drošības jautājumiem saistībā ar droniem un to radīto apdraudējumu, paredz pašvaldībā apstiprinātā kārtība izglītības iestāžu rīcībai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā.
Algoritma mērķis ir nodrošināt izglītojamo un personāla drošību, savlaicīgu informācijas apriti un koordinētu rīcību valsts apdraudējuma situācijās. Par algoritma ieviešanu un izpildes organizēšanu atbild izglītības iestādes vadītājs.
Paredzēts, ka gadījumā, ja šūnu apraides paziņojums - oranžais brīdinājums par konstatētu bezpilota lidaparātu apdraudējumu - ir izziņots ārpus izglītības iestādes darba laika un līdz plkst. 6 netiek izziņotas apdraudējuma beigas, mācību process klātienē ir atcelts visās Augšdaugavas novada izglītības iestādēs. Mācību process pēc iespējas tiek organizēts attālināti, izmantojot pieejamos digitālos risinājumus.
Pirmsskolas izglītības iestādes šajā gadījumā nodrošina darbu dežūrrežīmā, prioritāri nodrošinot bērnu uzraudzību vecākiem, kuri nodarbināti kritisko funkciju nodrošināšanā.
Algoritms arī paredz, ka izglītības iestāde nekavējoties informē izglītojamos, vecākus, personālu un apvienības pārvaldes vadītāju par pieņemto lēmumu, izmantojot "E-klasi", telefoniski vai citus saziņas kanālus.
Gadījumā, ja šūnu apraides paziņojums tiek saņemts mācību laikā, mācību process tiek pārtraukts vai izglītības iestāde turpina darbību, ievērojot atbildīgo dienestu norādījumus un drošības pasākumus. Skolēni un personāls tiek pārvietoti uz drošākajām telpām, ievērojot "divu sienu" principu - telpām, kuras no ārējās vides atdala vismaz divas sienas un kurās ir minimāls logu skaits. Šajā laikā aizliegts uzturēties pie logiem, gaiteņos ar plašu stiklojumu vai ārpus telpām, bet pedagogi veic skolēnu uzskaiti un informē iestādes vadību par klātesošajiem un trūkstošajiem izglītojamajiem. Iestādes vadītājs organizē personāla uzskaiti, bet vecāki tiek informēti par situāciju, aicinot nedoties pakaļ bērniem līdz oficiālam paziņojumam par apdraudējuma beigām.
Noteikts arī pienākums izglītības iestādei sekot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, Nacionālo bruņoto spēku un pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas norādījumiem.
Taču, ja izglītības iestādes teritorijā vai tās tuvumā tiek pamanīts aizdomīgs drons vai nezināms objekts, nekavējoties jāziņo pa tālruni 112. Aizliegts tuvoties objektam, to aiztikt vai pārvietot, kā arī publicēt fotoattēlus vai video sociālajos tīklos vai citās publiskās platformās. Par situāciju nekavējoties jāinformē izglītības iestādes vadītājs.
Pašvaldība vadlīnijās noteikusi arī rīcību sprādziena vai trieciena gadījumā. Šādā situācijā skolēniem un personālam jāsaglabā miers un jāuzturas drošajās telpās. Telpas drīkst atstāt tikai pēc atbildīgo dienestu norādījuma vai ne agrāk kā desmit minūtes pēc pēdējā sprādziena.
Nepieciešamības gadījumā tiek organizēta evakuācija uz pašvaldības noteiktajām patvertnēm vai drošām vietām, kā arī tiek sniegta pirmā palīdzība cietušajiem un izsaukti neatliekamie dienesti.
Pašvaldība noteikusi, ka izglītības iestādēm regulāri jāaktualizē civilās aizsardzības plāni, iekļaujot tajos rīcību dronu apdraudējuma gadījumā. Tāpat ne retāk kā reizi gadā jāorganizē praktiskās mācības vai instruktāžas personālam un izglītojamajiem.
Noteikts arī, ka izglītības iestādes nodrošina informācijas pieejamību par tuvākajām drošajām telpām un evakuācijas ceļiem. Savukārt valsts aizsardzības mācību gaitā skolēni jāiepazīstina ar drošības jautājumiem saistībā ar bezpilota lidaparātu radītajiem apdraudējumiem.
Kā ziņots, pēdējā laikā vairākos Latgales un dažos Vidzemes novados iedzīvotāji regulāri saņem šūnapraides brīdinājumus par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu, jo Latvijas teritorijai pietuvojušies vai tajā ielidojuši bezpilota lidaparāti.
Sabiedrībā un amatpersonu vidū turpinās diskusijas par nepieciešamību pilnveidot rīcības algoritmus, jo regulārie brīdinājumi būtiski ietekmē sabiedrisko un ekonomisko dzīvi reģionos.
Iepriekš Latvijā vairāki ar Krievijas-Ukrainas kara kontekstu saistīti bezpilota lidaparāti ir ielidojuši vai pat sprāguši, tostarp 7. maijā Rēzeknē. Cilvēki šajos gadījumos nav cietuši.