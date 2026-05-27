“Latvijas Meža dienās” šogad rekordliels apmeklētāju skaits
Aizvadītajā nedēļas nogalē – 22. un 23. maijā – Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē Kurbada zemē jau devīto gadu notika Baltijā lielākais meža izziņas pasākums “Latvijas Meža dienas”, sniedzot iespēju skolēniem, jauniešiem un ģimenēm no visas Latvijas iepazīt meža lomu klimata pārmaiņu mazināšanā. Divu dienu svētkus apmeklēja rekordliels interesentu skaits – teju 16 tūkstoši apmeklētāju.
Pasākuma laikā varēja iepazīt Latvijas mežsaimniecību vairāk nekā 100 meža izziņas pieturās un baudīt plašu izklaides programmu uz pasākuma skatuves. Šogad tika turpināta pagājušogad iesāktā tradīcija – pasākuma laikā dalībnieki piedalījās LVM dabas parka Tērvetē vētru skartās mežaudzes atjaunošanā. Augot iestādītie koki piesaistīs ogļskābo gāzi, tādējādi mazinot klimata pārmaiņas.
Tāpat “Latvijas Meža dienu” apmeklētāji, kuriem ir mežs vai vieta, kur stādīt meža stādus, saņēma dāvanā divus egļu stādus, kā atgādinājumu, ka Latvijas valsts meži tiek apsaimniekoti ilgtspējīgi un katra nocirstā koka vietā – iestādīti divi jauni.
Pasākuma laikā interesenti varēja ne tikai uzzināt daudz jauna par mežsaimniecību un mežu kopšanu, bet arī atklāt digitālo karšu pasauli, kļūstot par meža detektīviem un satelītu karšu pētniekiem. Lielu interesi raisīja arī iespēja digitālā kartē atzīmēt dzimto pilsētu.
Tāpat daudzi jaunieši izmantoja iespēju iekāpt dažāda veida meža mašīnās un izbraukt ar kvadraciklu. Kādā no meža izziņas stacijām varēja likt lielu puzli, citā varēja pārbaudīt savas loka šaušanas prasmes, bet vēl kādā – uzkāpt kokā kā arboristam. Ģimenes varēja gan uzzināt, kā stāda un kopj mežu, gan arī “iemēģināt roku” meža darbos, piemēram, iejusties meža tehnikas – harvestera un forvardera – operatora amatā un vērot darbībā meža stādīšanas un kopšanas tehniku.
“Esam gandarīti par aizvadīto pasākumu – skolēni no visas Latvijas ieradās pasākuma pirmajā dienā, lai gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par mežsaimniecību un iegūtu jaunas zināšanas, aktīvi piedaloties izzinošajās meža pieturās. Liels prieks, ka spējām uzrunāt un ieinteresēt arī Latvijas ģimenes un viesus, jo šogad pulcējām rekordlielu apmeklētāju skaitu tieši ģimenēm veltītajā pasākuma norises dienā. Liela daļa šo ģimeņu pie mums bija pirmo reizi un bija patiesi pārsteigtas par tik plašu, iesaistošu un kvalitatīvu pasākumu mežā. Ģimenes uz meža nozares festivālu bija ieradušās no visiem Latvijas novadiem. Apmeklētāju un dalībnieku interese ar katru gadu arvien pieaug. Līdzās NBS aktivitātēm, šogad īpašs prieks par VUGD un Robežsardzes dalību, kas šogad piedalījās pirmo reizi," pasākuma koordinators un LVM Rekreācijas un vides virziena attīstības projektu vadītājs Normunds Namnieks stāsta.
Pasākuma pirmā diena, 22. maijs, bija veltīta skolēniem un jauniešiem: jaunas zināšanas guva vairāk nekā 7 tūkstoši skolēnu no visiem Latvijas reģioniem. Kā atzina daudzi no dalībniekiem, “Latvijas Meža dienas” kļuvušas par gaidītu pasākumu, kuram skolas rūpīgi gatavojas. Dienas laikā tika sveikti LVM vides izglītības konkursu laureāti: LVM Meža dienu uzlīmju konkursa un mācību pētījumu konkursa “Mežotājs” uzvarētāji. Uz skatuves notika arī meža profesiju modes skate, iedvesmojot jauniešus darbam meža nozarē. Pasākuma apmeklētājus pārsteidza Marģera Majora demonstrētie “Skābekļa eksperimenti”, kā arī dziedātājas BŪŪ uzstāšanās ar īpašo brīvdabas koncertprogrammu.
Sestdiena, 23. maijs, Kurbada zemē tika aizvadīta ģimeņu zīmē – jau no agra rīta ģimenes piepildīja meža izziņas stendus, kuros darbojās gan mazākie pasākuma apmeklētāji, gan vecāki un vecvecāki. Mazākie pasākuma apmeklētāji priecājās par “Tutas lietas” brīvdabas koncertprogrammu, tikšanos ar Cūkmenu un iespēju piedalīties dažādās aktivitātēs, kā piemēram, iegulties čiekuru vannā, izstaigāt sajūtu taku un atrast savu dārgumu smilšu kaudzē. Dienas otrajā pusē pasākuma apmeklētājus priecēja reperis Ozols.
Šī gada pasākuma tēma bija “Ķertam oglekli kokā un audzējam skābekli!”, aicinot novērtēt un labāk izprast meža un koksnes produktu nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. “Latvijas Meža dienas” rīko AS "Latvijas valsts meži" sadarbībā ar Dobeles novada pašvaldību un dažādām meža nozares organizācijām un uzņēmumiem. Šogad pasākums "Latvijas Meža dienas" notika jau devīto reizi.