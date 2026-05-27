Nedēļas nogalē Rīgā velomaratona dēļ gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi
Svētdien, 31. maijā, Rīgā norisināsies "Toyota" Rīgas velomaratons, tādēļ pilsētā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Ierobežojumi pakāpeniski stāsies spēkā no sestdienas, 30. maija, plkst. 17, savukārt svētdien satiksme vairākos ielu posmos tiks slēgta atbilstoši velomaratona braucienu norisei.
No sestdienas, 30. maija plkst. 17 līdz svētdienas 31. maija plkst. 19.30 transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt 11. novembra krastmalas abās pusēs, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.
No sestdienas plkst. 17 līdz svētdienas plkst. 17 apstāšanās un stāvēšanas aizliegums būs spēkā Balasta dambī un Kuģu ielā Daugavas pusē.
No sestdienas plkst. 17 līdz svētdienas 31. maija plkst. 19.30 transportlīdzekļu satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai, kā arī 11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē, posmā starp Bīskapa gāti un Poļu gāti.
Svētdien no plkst. 11 līdz plkst. 12 satiksmi slēgs uz Akmens tilta virzienā uz Pārdaugavu, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta. Raņķa dambī tiks organizēta divvirzienu satiksme pretējā joslā, bet uz Vanšu tilta kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme.
No plkst. 12.30 līdz plkst. 16.15 satiksmi slēgs 11. novembra krastmalā, Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam. Kā arī no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.30 satiksmi slēgs uz Dienvidu tilta virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai.
No plkst. 12.30 līdz 17 satiksmi slēgs Bauskas ielā, posmā no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī un uz Vanšu tilta.
Nedēļas nogalē 30. un 31. maijā 11. novembra krastmalā tiks izslēgti luksofori. Savukārt no sestdienas, 30. maija plkst. 17.00 līdz svētdienas, 31. maija plkst. 19.30 tiks slēgta mikromobilitātes rīku novietošanas zona 11. novembra krastmalā. Saistībā ar satiksmes ierobežojumiem gaidāmas arī sabiedriskā transporta maršrutu un kustības grafiku izmaiņas.