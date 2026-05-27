Sarkanie peldkostīmi un skrējiens palēninājumā ir atpakaļ! Publicēts jaunās “Pludmales patruļas” tīzeris
Ikoniskie sarkanie peldkostīmi un skrējiens palēninājumā ir atpakaļ! Holivudas aktieris Stīvens Amels sociālajos tīklos publicējis īsu tīzeri no jaunās “Pludmales patruļas” versijas, dodot faniem pirmo ieskatu seriālā, kura pirmizrāde kanālā “Fox” paredzēta janvārī.
“Es sapņoju palēninājumā,” Amels rakstīja pie video, kurā redzams sērfotājs un glābēji ikoniskajos “Pludmales patruļas” sarkanajos peldkostīmos, skrienot pa smiltīm.
Pie publicētā tīzera fani komentāros neslēpa sajūsmu un nostalģiju. Daudzi rakstīja, ka “nevar sagaidīt” jauno seriālu, bet citi īpaši priecājās par ikoniskā “Pludmales patruļas” noskaņas atgriešanos — sarkanajiem peldkostīmiem, palēnināto skrējienu un, cerams, arī leģendāro tituldziesmu. Daži atzina, ka skatīsies jauno “Pludmales patruļu” tieši Amela dēļ, bet netrūka arī skeptisku balsu, kas šaubās, vai jaunā versija spēs atkārtot oriģināla panākumus.
Šonedēļ sākās jaunās “Pludmales patruļas” filmēšana, kas notiek Losandželosas Venisas pludmalē un vēsturiskajā “FOX” studijas teritorijā Senturisitijā. Seriālu kopīgi veido “FOX Entertainment” un “Fremantle”. Par šova izpildproducentu strādā Mets Nikss, kurš pazīstams ar seriāliem “Burn Notice” un “The Gifted”. Izpildproducentu vidū ir arī Makdžī, Maikls Berks, Gregs Bonans, Dags Švarcs, Dante Di Loreto un Maiks Horovics.
Galveno lomu seriālā atveidos Stīvens Amels, kuram uzticēta pieaugušā Hobija Bukanona loma — tēla, kurš oriģinālajā seriālā no 1991. līdz 1999. gadam bija redzams Džeremija Džeksona atveidojumā.
Tagad Hobijs ir kapteinis, sekojot sava leģendārā tēva Miča Bukanona pēdās, kuru oriģinālajā seriālā spēlēja Deivids Haselhofs. Seriāla sižets sākas brīdī, kad Hobija pasaule apgriežas kājām gaisā — pie viņa durvīm ierodas Čārlija, meita, par kuras eksistenci viņš neko nav zinājis, un kura vēlas turpināt Bukanonu ģimenes mantojumu, kļūstot par glābēju līdzās savam tēvam.
Jaunajā seriālā galvenās lomas atveidos Brūksa Neidere, Šeja Mičela un Livija Danna, kā arī oriģinālā seriāla aktieris Deivids Čokači. Savukārt Ērika Elenjaka atgriezīsies vieslomā kā Šoni Makleina.
Oriģinālā “Pludmales patruļa” debitēja 1989. gadā un vēlāk kļuva par skatītāko seriālu pasaulē. Tas tika pārraidīts vairāk nekā 200 valstīs un savā popularitātes virsotnē ik nedēļu sasniedza vairāk nekā miljardu skatītāju.
Pludmales seriālā Deivids Haselhofs atveidoja Miču — pašaizliedzīgu glābēju komandas vadītāju Malibu pludmalē. Papildus Haselhofam šovs veicināja arī tādu zvaigžņu karjeras kā Pamela Andersone, Karmena Elektra, Džeisons Momoa un Jasmina Blīta.