Šodien 16:00
Valsts policija lūdz sabiedrības palīdzību Daugavpilī pazuduša pusaudža Matveja Savko meklēšanā
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību bezvēsts prombūtnē esošā, 2011. gadā dzimušā Matveja Savko meklēšanā. Jaunietis jau 15. maijā izgājis no sociālo pakalpojumu centra Daugavpilī un līdz šim brīdim nav atradies.
Kā informē Valsts policijas Latgales reģiona pārvalde, pusaudzis šā gada 15. maijā izgāja no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra "Priedīte" Daugavpilī. Kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 165 cm, vidējas miesas būves, tumši mati. Bija ģērbies melnā jakā, melnās biksēs un kājās melnas krosenes.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 65403315 vai 112.