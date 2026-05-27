Par SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes locekli apstiprināta Madara Lubāne
Madara Lubāne apstiprināta par SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes locekli, amata pienākumus sākot pēc Vitas Hartmanes pilnvaru termiņa beigām 2026. gada 20. jūnijā. Ilggadējā kultūras projektu vadītāja paredz stiprināt biedrības nama lomu kā mūsdienīgam, daudzfunkcionālam kultūras centram, attīstot ilgtspējīgu darbību un paplašinot auditoriju.
Uzņēmuma valdes locekļa amata konkursā tika saņemti septiņi pieteikumi, kandidātu izvērtēšana notika trīs kārtās. Nominācijas komisija, izvērtējot kandidātu profesionālo pieredzi, kompetences un redzējumu par uzņēmuma attīstību, par piemērotāko kandidāti atzina Madaru Lubāni.
Madarai Lubānei ir ilggadēja pieredze kultūras nozarē un kultūras projektu vadībā. No 2009. līdz 2023. gadam viņa strādāja SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” par kultūras projektu vadītāju, organizējot dažāda mēroga kultūras pasākumus, koordinējot sadarbību ar māksliniekiem, partneriem un klientiem, kā arī piedaloties organizācijas attīstības procesos. Savukārt kopš 2023. gada viņa ir administrācijas struktūrvienības vadītāja nodibinājumā “Nodibinājums Liepāja 2027”, kur atbild par organizācijas administratīvo procesu vadību, projektu uzraudzību un starptautisko sadarbību.
M. Lubāne uzsver, ka par būtiskākajiem nākotnes attīstības virzieniem uzskata Liepājas Latviešu biedrības nama lomas stiprināšanu kā daudzfunkcionālam kultūras centram, ilgtspējīgas saimnieciskās darbības attīstību, auditorijas paplašināšanu un sadarbības veicināšanu ar vietējiem un starptautiskiem partneriem.
“Liepājas Latviešu biedrības nams man nav bijusi tikai darba vieta - tā ir vide, kurā esmu profesionāli augusi un kuru vēlos mērķtiecīgi attīstīt arī turpmāk. Man ir svarīgi saglabāt Biedrības nama vērtības un tradīcijas, vienlaikus stiprinot tā lomu kā mūsdienīgam, atvērtam un daudzfunkcionālam kultūras centram dažādām auditorijām un sadarbības partneriem. Redzu šo vietu kā vienotu un sabiedrībai pieejamu kultūras vidi, kas spēj cieņpilni saglabāt savu vēsturisko identitāti, vienlaikus attīstoties līdzi laikam un nostiprinot savu vietu mūsdienu kultūras telpā. Manuprāt, kultūras vietu uzdevums ir radīt vidi, kur cilvēki var satikties, iedvesmoties un piedzīvot kultūru tās visdažādākajās izpausmēs,” uzsver jaunā SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes locekle Madara Lubāne.
Līdzšinējās SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” valdes locekles Vitas Hartmanes pilnvaru termiņš noslēgsies 2026. gada 10. jūnijā. V. Hartmane uzņēmumu vadījusi kopš 2004. gada un uz nākamo pilnvaru termiņu nekandidēja.
SIA “Liepājas Latviešu biedrības nams” nodrošina kultūras un pasākumu norisi vairākās Liepājas kultūrvietās, tostarp Liepājas Latviešu biedrības namā, Kungu ielas radošajā kvartālā un koncertdārzā “Pūt, vējiņi!”.