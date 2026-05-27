Alsunga aicina uz ikgadējo “Suitu Lebediku”
30 un 31. maijā Alsungā norisināsies tradicionālie suitu pavasara svētki “Suitu Lebediks” un koncerts “Klasiskais Lebediks. Suiti un viņu draugi mūzikā”. Suitu mēlē par lebediku dēvē jautrību, īsts lebediks ir jautrs un radošs jampadracis. Ieeja koncertā - bez maksas.
"Suitu Lebediku" Alsungā svin kopš 2010. gada. Tas ir laiks, kad baudīt suitu senās un šodienas tradīcijas, mūziku, deju, pavasari un tūrisma sezonas sākšanos.
Jau otro gadu pēc kārtas Alsungas iedzīvotāji un viesi piedzīvos īpašu svētku noslēguma koncertu “Klasiskais Lebediks. Suiti un viņu draugi mūzikā”. Idejiski šis koncerts ir iedvesmojies no 2023. gada vasarā izskanējušā vērienīgā brīvdabas koncerta “Suitu kods mūzikā”, kas pulcēja kopā visus profesionālos māksliniekus ar suitu saknēm.
“Klasiskais Lebediks” izskanēs 31. maijā plkst. 14.00 Alsungas Sv. Miķeļa Romas katoļu baznīcā pēc svētku dievkalpojuma. Koncerta centrā būs suitu izcelsmes akadēmiskās mūzikas izpildītāji Anta Jankovska (soprāns), Anta Puķīte (akordeons, dūdas), Elīza Šmidberga un Miks Akots (ģitāra). Tā kā ne vienmēr ir iespējams sapulcēt visus suitus, jo mākslinieki ir ceļojoši un savus apvāršņus paplašina arī ārpus Latvijas. Tādēļ mākslinieku grupai šogad pievienosies arī viņu draugi mūzikā baritons Nauris Indzeris, flautists Reinis Lapa, jaunais čellists Toms Augusts Goba, balafoniste Vija Moore, kā arī pianiste Helēna Laukmane, kas koncertā spēlēs gan klavieres, gan baznīcas vēsturiskās 1893. gadā būvētās ērģeles. Koncertu vadīs Andžella Goba. Arī šogad kopā ar profesionāļiem koncertā piedalīsies jaunie un talantīgie Alsungas Mākslu pamatskolas un Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas ģitārspēles un klavierspēles klašu audzēkņi
Programmā Eiropas un Dienvidamerikas skaistākās akadēmiskās mūzikas lappuses G.F. Hendeļa, D. Skarlati, Dž. Verdi, Dž. Pučīni, Dž. Rosīni, Ž. Masnē, E. Grīga, R. Dubras, P. Plakiža, J. Mediņa u.c. komponistu daiļradē, kā arī jaundarbi un aranžijas par suitu tautas dziesmām.
Suiti un Lebedika būtība
Kopš atgriešanās no luterānisma katoļticībā, kas notika 1632. gadā, suiti ir ieguvuši savu īpašu katolisku identitāti, ar kuru viņi lepojas arī šodien. Vēlākajos gadsimtos, pašizolējoties no apkārtējiem luterāņu apvidiem, šajā kompaktajā Kurzemes katoļu salā ir izveidojusies un lielā mērā līdz mūsu dienām saglabājusies Latvijā unikāla, ļoti bagāta tradicionālā kultūrvide.
“Suitu Lebediks” nav iedomājams bez mūzikas, lustīgas dziedāšanas un dejošanas, tā ir iespēja iepazīt gadsimtiem koptas tradīcijas. Pēdējos gados Alsungā ir izaugusi arī ļoti spēcīga suitu izcelsmes profesionālo, akadēmisko mākslinieku saime.
Kā atzīst koncerta rīkotāji, klasiskās mūzikas ģildes “Euterpe” pārstāvji, tradīcijas ir jāuztur un jāmēģina veidot arī jaunas: "Pirmais klasiskās mūzikas koncerts bija mazliet eksperimentāls, jo mēs nevarējām paredzēt, kāda būs rezonanse šim pasākumam. Šogad ņemot vērā ievērojamo, arvien pieaugošo suitu izcelsmes profesionālo mākslinieku skaitu, klausītāju atsaucību, un redzot, ka šī jaunā ideja integrēt akadēmisko, klasisko mūziku suitu svētkos ir bijusi gana interesanta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, kā arī sekmējusi kultūrtūrisma attīstību Alsungā, mēs sapratām, ka vēlamies turpināt veidot šo pasākumu."
Svētku rīkotāji visus mīļi gaida Alsungā un norāda,ka ieeja koncertā ir bez maksas.