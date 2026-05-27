Valsts policijas foto
Jau teju divas dienas nav ziņu par Ventspilī pazudušo Artūru Ceceru: zēns, iespējams, atrodas Rīgā
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo, 2012. gadā dzimušo Artūru Ceceru.
Zēns izgāja no īpašuma 25. maijā Ventspilī, Talsu ielā un līdz šim brīdim nav atgriezies. Jaunietis mēdz uzturēties Rīgā, Centrālās stacijas apkārtnē.
Pazīmes: īsi mati, aptuveni 170cm garš, bija ģērbies melnās biksēs, melnā T-krekls, zaļa džemperī. Mēdz staigāt ar kapuci uz galvas.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!