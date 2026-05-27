Viņus publiski redz reti: aktieris Brendans Freizers pirmizrādē parādās kopā ar dēliem
Holivudas aktieris Brendans Freizers uz savas jaunās filmas “Pressure” pirmizrādi ieradies ar diviem no saviem trim bērniem, un daudziem faniem šis bija pārsteidzošs atgādinājums, cik ļoti viņa dēli jau izauguši.
57 gadus vecais trīs bērnu tēvs otrdien, 26. maijā, Ņujorkā, kinoteātrī “AMC Lincoln Square 13”, apmeklēja savas jaunās filmas “Pressure” pirmizrādi uz sarkanā paklāja kopā ar saviem bērniem — 23 gadus veco Grifinu Arturu Freizeru un 20 gadus veco Līlandu Frensisu Freizeru.
Aktieris ir arī tēvs 21 gadu vecajam Holdenam Flečeram Freizeram. Filmas “Mūmija” zvaigzne visus trīs bērnus audzina kopā ar bijušo sievu Aftonu Smitu.
Retajam kopīgajam foto mirklim Grifins un Līlands bija izvēlējušies apģērbu toņus, kas saskanēja ar tēva tērpu. Freizers pozēja starp saviem diviem bērniem, ģērbies olīvzaļā uzvalkā ar pieskaņotu kaklasaiti un gaišu kreklu. Abi brāļi stāvēja tēvam līdzās tumšās biksēs un olīvzaļos garroku kreklos ar pogām.
Viņa bērni parasti izvairās no būšanas uzmanības centrā, taču viņi mēdz atbalstīt tēvu nozīmīgākajos brīžos.
Holdens un Līlands reti parādās sabiedrībā, taču 2022. gada novembrī pievienojās Freizeram viņa filmas “The Whale” seansā. Filmas “Apburtais” zvaigzne pastāstīja, ka bērni viņu pārsteiguši ar kūku un baloniem pēc tam, kad viņš tika nominēts “Oskaram” kā labākais aktieris.
“Viņi iezagās mājā, viņiem bija plāns,” viņš smejoties sacīja izdevumam. “Un sajūta, ka varēju dalīties tajā brīdī ar saviem mīļajiem, tagad ir viena no manām svarīgākajām atmiņām.”
Dažus mēnešus vēlāk brāļi bija līdzās tēvam arī 2023. gada martā “Oskara” balvu pasniegšanas ceremonijā, lai atbalstītu filmu “The Whale”, kas bija nominēta vairākās kategorijās.
Kad Freizers saņēma “Oskaru” kā labākais aktieris, viņš savā pateicības runā pieminēja visus trīs savus bērnus. “Tas ir bijis tā, it kā es būtu devies niršanas ekspedīcijā līdz okeāna dibenam, un gaiss pa cauruli man nācis no cilvēkiem manā dzīvē — no maniem dēliem Holdena, Līlanda un Grifina. Es tevi mīlu, Grifij,” viņš sacīja.
Tikai mēnesi iepriekš Freizers viesojās raidījumā “Sunday TODAY”, kur ar prieku stāstīja par iespēju doties uz Holdena skolu un uzrunāt skolēnus viņa dēla kino stundā.
“Es zinu, kā viņi jūtas... Domāju, mēs kā ģimene izjūtam lepnumu viens par otru. Tas ir arī ļoti aizraujoši. Esmu patiešām priecīgs, ka varēju ieiet sava 18 gadus vecā dēla kino studiju klasē īsi pirms filmas iznākšanas un sarīkot tādu kā jautājumu un atbilžu sesiju,” viņš sacīja 2023. gada februāra intervijā. “Viņi visi bija aizgājuši noskatīties “The Whale”, un tie ir ļoti gudri jaunieši. Viņi saprot kino veidošanas amatu tādā līmenī, kas patiešām pārsteidz,” viņš turpināja.
Freizers arī pastāstīja, ka laikā, kad viņa bērni bija mazi, filma “Mūmija” brīvdienās “gāja uz riņķi”, lai bērni varētu redzēt tēvu darbībā un iepazīt viņa karjeru.