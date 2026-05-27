Bauskā 90 gadu jubileju atzīmējis Eduards Leflers
Bauskā nosvinēta Eduarda Leflera 90 gadu jubileja, izceļot viņa ilgo un saskanīgo kopdzīvi ar dzīvesbiedri, kuplu ģimeni un aktīvu radošo garu. Godināšanas pasākumā viņu sveica arī Bauskas apvienības pārvalde, novērtējot bagāto un piepildīto mūžu.
Jubilārs kopā ar dzīvesbiedri Bauskā dzīvo jau 6 gadus. Uz Bausku pāris pārcēlies no Rīgas. Sieva ir no Mārupes, savukārt Eduards dzimis un audzis Rīgā. Abi kopā nodzīvojuši 65 gadus, un šogad aprīļa beigās atzīmēja arī savu kopīgās laulības jubileju.
Ģimenē ir divi bērni, pieci mazbērni un trīs mazmazbērni. Meita ar mazdēlu dzīvo Anglijā, savukārt dēls Rīgā, lai arī ģimene ikdienā dzīvo dažādās vietās, taču regulāri uztur ciešas saiknes un satiekas.
Nesen jubilārs kopā ar dzīvesbiedri kā īpašu dāvanu jubilejā apmeklēja Rundāles pili, izstaigājot gan pils telpas, gan dārzu, mērojot ap 4 kilometriem.
Vaicājot par ilgo un stipro kopdzīvi, pāris uzsver veselīgu dzīvesveidu, savstarpēju uzticēšanos un mierīgu, līdzsvarotu skatījumu uz dzīvi. Abi atzīst, ka viņiem nozīmīga ir arī garīga noturība un ticība, kas katram ir personīga un palīdz ikdienā saglabāt iekšēju mieru un cerību. Dienu viņi sāk ar pateicību, un uzskata, ka savstarpēja paļāvība un atbalsts ir bijuši pamats ilgajai kopdzīvei un dzīvespriekam.
Brīvajā laikā Eduards nodarbojas ar gleznošanu, strādājot ar akrila un eļļas krāsām, saglabājot radošu un aktīvu dzīves ritmu.
Jubilāru 90 gadu nozīmīgajā dzīves jubilejā sirsnīgi sveica Bauskas apvienības pārvalde, pasniedzot pašvaldības naudas balvu, ziedus un izsakot pateicību par bagātu, darbīgu un piepildītu dzīvesgājumu.