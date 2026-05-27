Seriāla “Emīlija Parīzē” zvaigzne zaudējis cīņu ar smagu slimību
Franču aktieris Pjērs Denī, kurš bija redzams “Netflix” seriālā “Emīlija Parīzē”, miris pēc drosmīgas cīņas ar amiotrofo laterālo sklerozi jeb ALS.
Pjērs Denī, kurš gadu desmitiem bija labi pazīstama un iemīļota seja Francijas televīzijā, nomira pirmdien 69 gadu vecumā no komplikācijām, ko izraisīja slimība, kas pakāpeniski izraisa muskuļu paralīzi.
Denī bija redzams “Netflix” hita “Emīlija Parīzē” trešajā un ceturtajā sezonā, kur viņš atveidoja modes giganta JVMA vadītāju Luiju de Leonu.
“Ar dziļu aizkustinājumu paziņojam par Pjēra Denī nāvi, kas notika šajā pirmdienā pēc pēkšņas un smagas ALS formas,” paziņojumā norādīja viņa meitas.
ALS, kas pazīstama arī kā Šarko slimība, ir progresējoša neirodeģeneratīva slimība, kas skar nervu šūnas galvas un muguras smadzenēs. Tā izraisa muskuļu vājumu, atrofiju un paralīzi, vēlāk ietekmējot spēju runāt, ēst un elpot.
Pēc aktiera nāves viņam veltīti vairāki sirsnīgi piemiņas vārdi. Kolēģi un sabiedrībā zināmi cilvēki viņu dēvē par “dāsnu aktieri”.
Bulgāru-franču dziedātāja un aktrise Silvija Vartāna “Instagram” rakstīja: “Ar lielām skumjām uzzināju par Pjēra Denī aiziešanu mūžībā. Es ar viņu uz skatuves, Izabellas Mergolas lugā, piedzīvoju daudz brīnišķīgu mirkļu. Viņš bija dāsns aktieris, jūtīgs un smieklīgs cilvēks. Šajos sāpīgajos brīžos manas domas ir kopā ar viņa ģimeni un tuviniekiem.”
Rafaels Benoljels, kurš sevi raksturoja kā Denī draugu, nosauca viņu par “lielu mākslinieku” un “brīnišķīgu cilvēku”. “Ar viņu mani vienoja aizraušanās ar futbolu, ko viņš mīlēja pāri visam... viņš bija īsts entuziasts, un vēl pirms gada mēs kopā spēlējām kā pāris bērnu,” teikts ierakstā platformā “X”.
“Viņam piemita spēles prieks, kopābūšanas prieks, mīlestība pret piepūli, pret dzīvi... Tā nolādētā Šarko slimība viņu aizveda pārāk agri... tas ir tik netaisnīgi.”
Aktieris karjeru sāka teātrī 20. gadsimta 80. gados, pirms pievērsās kino un televīzijai. Viņš bija pazīstams ar lomām detektīvseriālos, tostarp “Julie Lescaut” un “Une femme d’honneur”, kur atveidoja kapteini Filipu Kremenu. Denī spēlēja arī Reno lomu ziepju operā “Demain nous appartient”, kurā piedalījās aptuveni 500 sērijās.