Latvijas Basketbola līgas bronzas medaļniece izrāda interesi dalībai prestižajā ULEB Eirokausā
Latvijas Basketbola līgas komanda "Rīgas Zeļļi" ir viena no 40 vienībām, kura izrādījusi interesi dalībai nākamajā ULEB Eirokausa sezonā, ziņo "basketnews.com".
Par dalību prestižā ULEB Eirokausa nākamajā sezonā, ko daudzi uzskata par Eiropas otro spēcīgāko klubu turnīru, izrādījušas veselas 40 komandas, no kurām publicētas 33. Starp tām redzams arī kādas komandas no Latvijas vārds - "Rīgas Zeļļi". Intereses izrādīšana gan nenozīmē, ka vienība nākamajā sezonā šajā turnīrā arī spēlēs.
Ja iepriekš par dalību turnīrā interesējās ap 22 līdz 24 komandām, tad šoreiz interese par turnīru krietni pieaugusi. Tas licis turnīra organizatoriem domāt par potenciālu formāta maiņu. Pastāv divi iespējamie scenāriji - paplašināties līdz 24 vai 32 komandām. Pirmais variants varētu nozīmēt četru grupu pa sešām komandām principu, bet otrais variants astoņas grupas pa četrām komandām. Diskutēti tiek arī citi potenciālie izspēles principi.
Intereses pieaugums saistīts ar jauno modeli, ko ULEB piedāvā klubiem. Respektīvi, jaunā licencēšanas struktūra (3+2) paredz ilgtermiņa atrašanos turnīrā un stabilitāti. Jaunā licencēšanas koncepcija ir izstrādāta, lai nodrošinātu klubiem ievērojami lielāku stabilitāti un nepārtrauktību, ko organizācijas visā turnīrā ir atzinīgi novērtējušas. Daudzgadu licences ļautu komandām darboties ar lielāku skaidrību par savu nākotni Eiropā, palīdzot tām nodrošināt ilgtermiņa sponsorēšanas līgumus, uzlabot finanšu plānošanu un garantēt papildu mājas spēļu un biļešu ieņēmumus vairāku sezonu garumā.
Daudzas komandas anonīmi norādījušas, ka finansiāli spēlēšana Eirokausā esot izdevīgāka par FIBA Čempionu līgu, ja vien netiek izcīnīta trofeja (tā dod iespēju nopelnīt miljonu). Eirokausā ir vairāk spēļu, arī izslēgšanas turnīrā, kas arīdzan ļauj komandām nopelnīt vairāk no pārdotajām biļetēm uz mājas spēlēm. Tāpat dalība Eirokausā ir pievilcīgāka par FIBA Eiropas kausu vai spēlēšanu Čempionu līgas kvalifikācijā.
Sagaidāms, ka turnīrā turpinās spēlēt tādas ambiciozas komandas kā Jeruzalemes "Hapoel", Turcijas "Bahcesehir", Saloniku "Aris" un Stambulas "Besiktas". Sagaidāms, ka turnīru papildinās cita ambicioza komanda no Grieķijas - PAOK. Interesi par dalību ULEB Eirokausā izrāda vairāk komandu no Spānijas - bez "Gran Canaria" un Mārča Šteinberga Manresas arī FIBA Eiropas kausa čempione "Bilbao Basket" un "Girona". Interesi izrādījusi Jāņa Gailīša trenētā Strasbūra, Artūra Strautiņa pārstāvētā Tortonas "Derthona" un Riharda Lomaža pārstāvētā Klaipēdas "Neptunas".
ULEB Eirokauss tika izveidots 2002. gadā. Turnīra čempione mūsdienās iegūst iespēju nākamajā sezonā piedalīties ULEB Eirolīgā, taču šo iespēju izmanto retais. Vēsturiski ULEB Eirokausā spēlējušas BK "Ventspils" un "VEF Rīga" komandas, taču jau vairāk nekā desmit gadus Latvijas basketbola komandas lemj par labu FIBA turnīriem vai Ziemeļu līgai. Tieši tur savu pirmo starptautisko pieredzi 2025./2026. gada sezonā ieguva "Zeļļi".