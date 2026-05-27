Valsts policijas foto
Šodien 16:25
Daugavpilī bezvēsts pazudis Veniamins Prigods. Zēnam ir nosliece uz klaiņošanu
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Veniaminu Prigodu.
Jaunietis šā gada 11. maijā izgāja no Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Priedīte”, Daugavpilī un līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma. Policijas rīcībā ir informācija, ka jaunietim ir nosliece uz klaiņošanu.
Pazīmes: augums 164 cm, vidējas miesas būves, gaiši mati. Bija ģērbies melnā jakā, melnās biksēs un kājās melnas “Nike” krosenes.
Valsts policija aicina aplūkot jaunieša attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 65403315 vai 112.