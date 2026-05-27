Nāksies savilkt jostas? Topošais finanšu ministrs Kučinskis nosauc budžeta prioritātes
Topošās Andra Kulberga (AS) valdības finanšu ministra Māra Kučinska (AS) prioritāte būs budžeta tēriņu caurskatīšana, sacīja Kučinskis.
"Jācaurskata neracionālie budžeta tēriņi, jāizveido bufers, lai nodrošinātos pret tādiem tēriņiem. Tiks veikta pamatīga budžeta revīzija, jo nevaram atļauties nākamajai Saeimai un valdībai nodot budžetu ar nepārdomātām tēriņu pozīcijām," teica Kučinskis.
Jautāts, vai šī tēriņu revīzija varētu skart arī budžeta bāzes uzdevumus, Kučinskis sacīja, ka topošajai valdībai atvēlēts pārāk īss laiks, lai varētu pārvērtēt budžeta bāzi. "Tā tiks skatīta, taču nulles budžetus ministrijās izveidot nepaspēsim. Tomēr agri vai vēlu, bet tas būs jādara," sacīja Kučinskis.
Par galvenajām prioritātēm Kučinskis atkārtoja jau Kulberga izvirzītās - drošību, izglītību un veselību. Kučinskis atzina, ka arī jebkādas jaunās politiskās iniciatīvas varēs būt saistītas tikai ar šīm trim prioritātēm.
Vienlaikus Kučinskis sacīja, ka ministrijas varēs īstenot arī citas savas prioritātes, ja vien līdzekļi tām tiks atrasti ministriju budžetos un netiks prasīta papildu nauda.
Vaicāts par ministra biroja sastāvu, Kučinskis sacīja, ka Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs būs Edgars Putra (AS), ar kuru Kučinskim jau izveidojusies laba sadarbība. Tāpat ministra birojā strādāšot arī ekonomists Guntars Vītols. Savukārt ministra biroja vadītāju Kučinskis pašlaik vēl nevarēja nosaukt.
Jau vēstīts, ka Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) 14. maijā paziņoja par atkāpšanos no valdības vadītājas amata. Šāds lēmums pieņemts pēc nesaskaņām ar koalīcijā ietilpstošajiem "Progresīvajiem", kuri 13. maijā aicināja Valsts prezidentu sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi.
Kulbergs, kuram Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzticējis jaunās valdības izveidi, otrdien nosauca sava Ministru kabineta sastāvu.