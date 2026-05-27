Saulkrastu Neibādes parkā krāšņi uzziedējušas pērn stādītās sakuras
Saulkrastos Neibādes parkā savus pirmos ziedus vērušas sakuras, kas pilsētvidē tika iestādītas pērnā gada "Meža dienu" ietvaros. Lai gan aizvadītā ziema, kurā valdīja bargs sals, radīja bažas par trauslo koku izdzīvošanu, tie pārbaudījumu ir veiksmīgi izturējuši. Tikmēr pilsētā pilnā sparā turpinās labiekārtošanas darbi, gatavojoties vasaras sezonai.
Kā atklāj Saulkrastu novada pašvaldības Labiekārtošanas darbu vadītāja Iveta Jurkeviča, kopumā aizvadītajā gadā pilsētā tika iestādīti atsoņi Japānas ķirši jeb sakuras. Lai gan kociņi vēl ir nelieli, šobrīd tie Neibādes parkā priecē garāmgājējus ar savu krāšņo ziedēšanu.
Sakurām šī bija pirmā ziema Saulkrastos, turklāt īpaši izaicinoša. "Šī bija arī viena no bargākajām ziemām ar ilgstošu salu, temperatūras svārstībām un skarbākiem laikapstākļiem augiem, tāpēc ļoti priecājamies, ka sakuras veiksmīgi pārziemojušas. Ja tās izturēja pirmo ziemu, tad, visticamāk, turpmāk tām viss būs kārtībā," ar gandarījumu stāsta Jurkeviča.
Labas ziņas ir arī par apstādījumiem pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas, kas tika ierīkoti pagājušajā gadā. Pašvaldības pārstāve norāda, ka jaunās kļavas ziemu pārcietušas ļoti labi. Nelieli bojājumi gan novēroti atsevišķām tūjām, kuras vietām apdedzinājuši skarbās saules un sala apstākļi, taču kopumā stādījumi ir saglabājušies veiksmīgi. Papildinot dzelzceļa stacijas apkārtni, teritorijā nesen iestādīts arī jauns ceriņu dzīvžogs.
Gatavojas vasaras sezonai
Vienlaikus pilsētā pilnā sparā rit pavasara labiekārtošanas darbi. Drīzumā pavasara stādījumus pakāpeniski nomainīs vasaras puķes – tās dobēs plānots stādīt jau nākamnedēļ, tiklīdz iestāsies siltāks laiks un būs beidzies nakts salnu risks. Vasaras puķu stādīšana aptvers plašu teritoriju, norisinoties ne tikai Saulkrastos un Zvejniekciemā, bet arī Sējas pagastā.
Domājot par vides ilgtspēju un saimniecisko izdevīgumu, Saulkrastos arvien vairāk tiek veidotas ziemciešu dobes. Labiekārtošanas darbu vadītāja skaidro: "Ziemcietes zied periodiski visas sezonas garumā un neprasa tik biežu nomaiņu kā vasaras puķes." Šobrīd jau aptuveni 80% pašvaldības dobju ir veidotas tieši ar ziemcietēm. Īpaši iecienītas pilsētas apstādījumos ir astilbes, hostas, dienziedes un kaķumētras, kas piešķir daudzveidīgas krāsas un tekstūras.
Lai uzturētu novada apstādījumus un rūpētos par pilsētvides sakopšanu, darbu apjoms ir liels. Tādēļ, kā atzīst Jurkeviča, pašvaldībā šobrīd ar nepacietību tiek gaidīti skolēni, kuri jau nākamnedēļ uzsāks darbu pašvaldības vasaras nodarbinātības programmā, sniedzot būtisku atbalstu pilsētas uzkopšanā.