VIDEO: Saulkrastu novadā pamanīts mūsu platuma grādiem netipisks dzīvnieks
Saulkrastu novada pašvaldība ziņo, ka Sējas pusē, mežā starp Murjāņiem un Ādažu poligonu, šodien manīts pāvs.
"Pašvaldība sazinājās ar novadā zināmajām saimniecībām un mini zoo, kam varētu piederēt putns, taču putna īpašnieku pagaidām nav izdevies noskaidrot," vietnē "Facebook" norāda pašvaldība.
"Ir zināms, ka pāvs pa apkārtnes mežiem pārvietojas jau vairākas dienas. Tā kā šie putni spēj pārvietoties gana ātri un veikt ievērojamus attālumus, aicinām pievērst uzmanību šai ziņai arī kaimiņu novadu saimniecības, iespējams, putns ir izmucis no kādas privātas saimniecības vai zoo."
Iedzīvotāji sociālajos tīklos dalījušies savās pārdomās par novērojumu. "Lāči, ķenguri, dzeloņcuka, pāvs.... normāla Latvijas daba," secina Harijs. Ingrīda paudusi, ka redzētais atgādina Anglijas parkus. Ģirts raizējies, ka no pāva drīz tikai spalvas paliks: "Būs gardas vakariņas kādam kūmiņam!" Bet Biedrība ''Zaļā Nora" Priežkalnos norāda, ka gatava adoptēt un parūpēties par pāvu, un aicina cilvēkus, kam izdevies pāvu notvert, zvanīt uz tālruni 26 348 037.