Saulkrastos jaunajā peldsezonā atkal plīvos Zilais karogs
Kaut arī laikapstākļi vēl nav gluži vasarīgi, no 15. maija Latvijā sākusies peldsezona, un arī Saulkrastu pludmale ir sagatavota uzņemt atpūtniekus.
Oficiālā peldsezona ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim.
Peldēties var bez bažām, jo ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām. To apliecina Veselības inspekcijas 5. maijā, peldūdens kvalitātes monitoringa ietvaros, Saulkrastu peldvietā ”Centrs” ņemto ūdens paraugu analīzes.
Arī šosezon atpūtnieku ērtībām būs pieejami soliņi, pārģērbšanās kabīnes, labierīcības, atkritumu konteineri, laipu apgaismojums vakara stundās un informācijas zīmes.
Par kārtības uzturēšanu, atpūtnieku drošību uz ūdens un krastā parūpēsies Pašvaldības policija, kuras rīcībā ir divas glābšanas laivas, kvadricikls, divi elektriskie skrejriteņi un viss nepieciešamais aprīkojums glābēju funkciju veikšanai, lai operatīvi reaģētu uz iespējamiem apdraudējumiem un nodrošinātu palīdzību peldvietas apmeklētājiem. Glābēju kontakttālrunis: 28660091.
Iedzīvotājus un viesus aicina ievērot peldvietas „Centrs” noteikumus, respektēt citus atpūtniekus un rūpēties par drošu un sakoptu vidi.
Arī šogad Saulkrastu peldvietai “Centrs” piešķirts Zilais karogs, kas apliecina augstus standartus četrās galvenajās jomās: ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Šogad prestižo kvalitātes zīmi saņemušas pavisam 13 peldvietas un viena jahtu osta. Priecājamies arī par kaimiņu pašvaldības pirmo reizi Zilo karogu ieguvušo peldvietu “Vārzas”.
Šodien notika Zilā karoga pacelšana.
Zilais Karogs ir starptautiski atzīts izcilības simbols, kas apliecina augstus standartus četrās galvenajās jomās: ūdens kvalitāte, vides pārvalde, drošība un vides izglītība. Lai iegūtu šo apbalvojumu, pašvaldības un apsaimniekotāji rūpīgu darbu uzsāk pirms peldsezonas sākuma, veicot uzlabojumus infrastruktūrā, nodrošinot glābšanas dienestu gatavību un plānojot vides izglītības aktivitātes.