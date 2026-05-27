Lūdz saukt pie atbildības vīrieti par Latvijas karoga zaimošanu Ilūkstē
Policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības vīrieti par valsts karoga zaimošanu Augšdaugavas novada Ilūkstē, informēja Valsts Policija (VP).
2025. gada 5. novembra rītā Ilūkstē, Vienības laukuma skvērā, nenoskaidrotas personas norāvušas no karoga kāta Latvijas karogu, kā arī skvērā starp Stadiona un Sporta ielu bojājušas dekorus, kas bija uzstādīti latvju rakstu zīmju formā. VP par notikušo sāka kriminālprocesu.
Likumsargi noskaidroja, ka valsts karogu norāva un dekorus sabojāja kāds 1971. gadā dzimis vīrietis. Persona jau iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā par citu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
VP sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 93. panta par Latvijas valsts simbolu zaimošanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu.
Izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta, un šomēnes VP nosūtīja kriminālprocesa materiālus prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 1971. gadā dzimušo aizdomās turēto.