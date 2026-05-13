Saulkrastu novada iedzīvotājiem pieejama palīdzība klātienē deklarācijas iesniegšanai un invaliditātes pieteikšanai
Iedzīvotājiem, kuriem nav piekļuves datoram un internetam vai pietrūkst prasmju darbam ar elektroniskajiem pakalpojumiem, ir iespēja saņemt palīdzību elektronisko pakalpojumu aizpildīšanā un iesniegumu iesniegšanā, apmeklējot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC ), informē Saulkratsu novada pašvaldība.
Pašvaldība atgādina, ka gada ienākumu deklarācija par 2025. gadu jāiesniedz līdz 2029. gada 23. jūnijam.Iedzīvotāji joprojām primāri tiek aicināti iesniegt deklarāciju elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (VID EDS). Tomēr tiem, kuriem šādas iespējas nav vai trūkst pieredzes VID EDS lietošanā, VPVKAC nodrošina pakalpojumu “Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana”, kas iedzīvotājiem ļauj ērti un ātri iesniegt deklarāciju.
Lai saņemtu palīdzību, iedzīvotājam jāierodas VPVKAC klātienē, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.Iedzīvotāji, kuri izmanto personas apliecību,eParakstsmobile,Smart-ID vai internetbankas autentifikāciju, VPVKAC var izmantot uz vietas pieejamo datoru ar internetapieslēgumuun patstāvīgi pieslēgties VID EDS, kā arī nepieciešamības gadījumā VPVKAC darbinieki sniegs konsultatīvu atbalstu VID EDS lietošanā.
Plašāka informācija un noderīgi materiāli par gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu pieejami Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Gada ienākumu deklarācija.”
Tāpat valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.gov.lv ieviests jauns Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas e-pakalpojums “Invaliditātes statusa piešķiršana,” kas apvieno vairākus līdzšinējos pakalpojumus vienotā risinājumā. Tas nozīmē vienkāršāku un ātrāku procesu iedzīvotājiem, jo visas nepieciešamās darbības iespējams veikt vienuviet. Tā pieteikšanai iedzīvotāji var saņemt atbalstu valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC), kas atrodas novadu pašvaldībās.
Jaunais e-pakalpojums ļauj vienuviet iesniegt dokumentus invaliditātes vai prognozējamās invaliditātes ekspertīzei, apstrīdēt lēmumu un pieteikt invaliditātes apliecības atkārtotu izsniegšanu. Līdz ar to līdzšinējie atsevišķie e-pakalpojumi vairs nav pieejami.
Lai nodrošinātu, ka jaunais e-pakalpojums ir pieejams ikvienam iedzīvotājam, tostarp tiem, kuriem irnepietiekamasdigitālās prasmes vai piekļuve digitālajai videi, VPVKAC tīklā visā Latvijā tiek sniegts atbalsts tā pieteikšanai.VPVKACiespējams saņemt konsultatīvu un tehnisku palīdzībudatora un interneta lietošanā, lai patstāvīgi pieteiktu pakalpojumu portālāLatvija.gov.lv.
Lai saņemtu atbalstu, iedzīvotājam jāierodas VPVKAC klātienē, līdzi ņemot pasi vai personas apliecību.
VPVKAC Saulkrastu novadā
Saulkrastu pilsētā – Raiņa iela 8
Darba laiks:
Pirmdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 18.00
Otrdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdiena: 8.30 – 12.00; 12.30 – 18.00
Piektdiena: 8.00 – 14.00
saulkrasti@pakalpojumucentri.lv
67951250, 67142530, 25767651
Saulkrastu novadā – “Jēņi”, Loja, Sējas pagasts
Pirmdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 – 18.00
Otrdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Trešdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 – 17.00
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00; 12.30 – 18.00
Piektdiena: 9.00 – 14.00
seja@pakalpojumucentri.lv
Iepriekš piesakoties: 66956992, 25767651