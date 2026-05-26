LMMDV izstāde “Rietumu dārgumi” nominēta balvai “Kilograms kultūras”
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izstāde “Rietumu dārgumi”, veltīta skolas metāla mākslas un dizaina tradīcijām un inovācijām, nominēta “Kilograms kultūras 2026” pavasara balsojumā kategorijā “Arhitektūra un dizains”. LMMDV aicina balsot LSM.lv līdz 31. maijam, lai izstāde iekļūtu finālā.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) izstāde “Rietumu dārgumi” ir nominēta prestižajai Latvijas Sabiedriskā medija gada balvai kultūrā “Kilograms kultūras 2026” pavasara balsojumā kategorijā “Arhitektūra un dizains”. Šis spilgtais skolas jubilejas gada programmas projekts, kas pavasarī bija skatāms Rietumu Bankas izstāžu zālē Rīgā, tagad ir nodots plašākas sabiedrības vērtējumam, lai balsojumā sacenstos par iekļūšanu lielajā finālā.
LMMDV aicina ikvienu skolas audzēkni, absolventu, mācībspēku, liepājnieku un mākslas cienītāju visā Latvijā atbalstīt jaunos talantus un atdot savu balsi par izstādi “Rietumu dārgumi” kategorijā “Arhitektūra un dizains”. Balsojums ir aktīvs līdz 31. maija pulksten 23.59 sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, un noteikumi paredz, ka, autorizējoties portālā, iespējams balsot vienu reizi dienā. Finālam, kas tiks paziņots 3. jūnijā, no katras kategorijas kvalificēsies tikai viens, vislielāko sabiedrības atbalstu saņēmušais kultūras notikums, tāpēc katra balss ir svarīga, lai godinātu mūsu simtgades tradīcijas un palīdzētu Kurzemes metāla dizaina stāstam skanēt pēc iespējas skaļāk.
Ekspozīcija, kuras koncepciju un dizainu veidojuši Guna Poga, Andris Garokalns un Barbara Ābele, ir veltīta vienai no skolas atpazīstamākajām specialitātēm – metāla mākslai un dizainam. Tā piedāvā ieskatu vairākās desmitgadēs, ļaujot izsekot dizaina izglītības attīstībai no dzintara un cēlmetāla lietojuma tradīcijām līdz laikmetīgām rotām, instalācijām un eksperimentāliem risinājumiem. Izstādē pārstāvēti skolas audzēkņu, pedagogu un dažādu paaudžu absolventu darbi. Līdzās vēsturiskiem darbiem no skolas fondiem un tradicionāliem Kurzemes burbuļsaktu paraugiem izstādē bija apskatāmi starptautisku atzinību guvuši skulpturāli objekti un mūsdienu autoru veikums, kas demonstrē inovatīvu materiālu, polimēru un tehnoloģiju pielietojumu.
Pavasara balsojumam izvirzītie darbi Latvijas Sabiedriskā medija žūrijas redzējumā atzīti par oriģinālākajiem un kvalitatīvākajiem Latvijas kultūras notikumiem, kas tapuši no 2026. gada janvāra līdz 30. aprīlim un ir cienīgi cīnīties par iespēju iegūt balvu “Kilograms kultūras”. Žūrijā darbojās Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio un LSM.lv kultūras jomas profesionāļi: Latvijas Televīzijas Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle, redaktori Aigars Bumburs un Anete Lesīte, žurnālistes Daira Āboliņa un Henrieta Verhoustinska, Latvijas Televīzijas raidījuma “Kultūrdeva” producents un mūzikas žurnālists Kaspars Zaviļeiskis, LR3 “Klasika” direktore Gunda Vaivode un žurnālisti Orests Silabriedis, Liene Jakovļeva, Anete Ašmane-Vilsone, LSM.lv kultūras redaktore Liene Millere un raidījumu vadītāja Ilze Dobele.
“Kilograms kultūras” ir Latvijas Sabiedriskā medija apbalvojums kultūras jomā, kas apliecina Sabiedriskā medija aktīvu līdzdarbību Latvijas kultūras dzīves procesos. Tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas pasniedza par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.