Bez miesassargiem un ar motociklu - Kulbergs vēlas lauzt tradīcijas
Potenciālais Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs norāda, ka, kļūstot par Ministru prezidentu, viņš nevēlētos mainīt savu ikdienas dzīvi.
Vaicāts, kādas ir mājinieku sajūtas, ņemot vērā, ka jaunās valdības apstiprināšanas gadījumā mainīsies viņu dzīve, būs miesassargi, Kulbergs norādīja, ka negribētu, lai viņa ikdiena mainītos.
"Es uzskatu, ka mēs pārspīlējam ar valsts [augstāko amatpersonu] drošības lomu. Manuprāt, premjeriem nebūtu jābaidās no tautas - premjeriem ir jābūt ar tautu," pauda Kulbergs, norādot, ka Ministru prezidentam tauta jāsatiek gan veikalā, gan ikdienā.
"Ja es darīšu slikti, tad man vajadzēs apsardzi, nevis, ja es darīšu labas lietas," sacīja politiķis. Kulbergs pauda, ka var pastāvēt par sevi, un norādīja, ka gribētu mainīt esošo kārtību, lai privātajā laikā varētu justies brīvi.
Vaicāts, vai varēs turpināt braukt ar motociklu, kas ir viņa hobijs, Kulbergs atklāja, ka viņam tas netiks ļauts. Reizē Kulbergs piebilda, ka "nopietni vēlas parunāt par šo jautājumu", jo motobraukšana esot veids, kā viņš "spēj attīrīt savas domas, atbrīvoties no liekā un reģenerēties nākošajai dienai".
Jau ziņots, ka jaunie politiskie partneri no "Apvienotā saraksta" (AS), Nacionālās apvienības (NA), "Jaunās vienotības" (JV) un Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) otrdien pabeiguši darbu pie koalīcijas sadarbības līguma un potenciālā premjera Kulberga valdības deklarācijas.
No Kulberga pārstāvētā AS finanšu ministrs būs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No JV jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts bezpartejiskais pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru - līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
NA virza Saeimas deputāti Ilzi Indriksoni izglītības un zinātnes ministra amatam, Jānis Dombrava pārraudzībā būs Iekšlietu ministrija, Naura Puntuļa - Kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Jānis Vitenbergs.
No ZZS jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis. Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.