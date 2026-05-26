Miška un Kurucs notur “Kalev”/“Cramo” cīņā par Igaunijas čempiona titulu
Latvijas basketbolisti Anrijs Miška un Iļja Kurucs otrdien palīdzēja sevis pārstāvētajai Tallinas “Kalev”/“Cramo” komandai Igaunijas čempionāta finālsērijā ar ar 116:109 (28:29, 26:21, 24:25, 18:21, 8:8, 12:5) pārspēt "Tartu Universitāti" /"Maks&Moorits", un sērijā līdz trīs uzvarām panākt 2:2.
Miška 34 minūtēs un 45 sekundēs guva 16 punktus, realizējot sešus no astoņiem divpunktu metieniem un četrus no sešiem soda metieniem, bet viņa abi tālmetieni nebija precīzi. Viņš arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, piecreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un iekrāja 19 efektivitātes koeficienta punktus.
Kurucs spēlēja astoņas minūtes un 27 sekundes, grozā raidīja vienu no diviem divpunktu metieniem, vienreiz kļūdījās, divreiz pārkāpa noteikumus un izprovocēja divas piezīmes.
Talliniešiem rezultatīvākais ar 27 punktiem bija Hugo Toms, bet pretiniekiem 22 punkti un 14 bumbas zem groziem bija Dilanam Peinteram.
Šomēnes kļuva zināms, ka Tallinas kluba titulsponsors "Cramo" ar nākamo sezonu vairs neatbalstīs galvaspilsētas komandu, tādējādi pārtraucot vairāk nekā 20 gadu ilgušo sadarbību.