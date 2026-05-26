ASV rūpnīcā plīsusis ķīmisko vielu rezervuārs - vismaz viens cilvēks gājis bojā, vairāki guvuši bīstamus apdegumus
Otrdien, 26. maijā, ASV Vašingtonas štata ziemeļaustrumos noticis nopietns negadījums uzņēmuma “Nippon Dynawave Packaging” rūpnīcā, kur plīsis ķīmisko vielu rezervuārs. Kā ziņo telekanāls ABC, atsaucoties uz varasiestādēm, negadījumā bojā gājis vismaz viens cilvēks, bet vairāki guvuši ķīmiskos apdegumus.
Negadījums noticis Longvjū pilsētā ap plkst. 7.15 no rīta pēc vietējā laika. Saskaņā ar vietējo dienestu un uzņēmuma kopīgo paziņojumu, plīsis rezervuārs, kurā atradies ķīmisks šķīdums “white liquor”, ko izmanto papīra ražošanā. Rūpnīcā nodarbojas ar celulozes un papīra pārstrādi, un tajā strādā aptuveni 1000 darbinieku.
Kopīgā paziņojumā uzņēmums, glābšanas dienesti un vietējās iestādes apstiprināja, ka incidentā ir bojāgājušie. “Notikuma vietā joprojām turpinās glābšanas un seku likvidēšanas darbi,” norādīja amatpersonas, piebilstot, ka bojāgājušo un ievainoto identitāte pagaidām netiks atklāta, kamēr nebūs informēti viņu tuvinieki.
Longvjū ugunsdzēsības dienesta pārstāvis Maikls Goršuhs vietējiem medijiem sacīja, ka daļa cietušo guvuši dzīvībai bīstamus ievainojumus. Vienlaikus amatpersonas uzsver, ka tiešu draudu apkārtējiem iedzīvotājiem pašlaik neesot, tomēr cilvēki aicināti izvairīties no negadījuma vietas apkārtnes.
Glābšanas dienesti kopā ar uzņēmuma darbiniekiem turpina darbu, lai ierobežotu bīstamās vielas izplatīšanos un novērstu turpmākus riskus. Negadījuma apstākļi pašlaik tiek izmeklēti.
“PeaceHealth St. John Medical Center” slimnīca informēja, ka pēc incidenta ārstniecības iestādē nogādāti deviņi cietušie. Viens no viņiem slimnīcā miris. Sešu pacientu veselības stāvoklis raksturots kā stabils, savukārt vēl divi cilvēki pārvesti uz citām ārstniecības iestādēm.
Pagaidām nav zināms, kas izraisīja rezervuāra plīšanu, un notikušā apstākļi tiek izmeklēti. Vietējie glābšanas dienesti un uzņēmuma pārstāvji turpina darbu notikuma vietā.