Dašķevičs izrauj "Audai" uzvaru pār "Daugavpili"
Ar Eduarda Dašķeviča gūtajiem vārtiem “Auda” otrdien “Tonybet” Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas noslēdzošajā mačā viesos ar 1:0 (0:0) pārspēja “Daugavpili”.
Dašķevičs vārtus guva 82. minūtē, kad no labās puses ieskrēja soda laukumā un izdarīja precīzu sitienu tālajā vārtu stūrī. Pirms tam "Jelgava" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 ar "Liepāju".
Svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību. Pirmdien "Ogre United" un "Grobiņa" Salaspilī cīnījās neizšķirti 1:1, bet RFS mājās ar 3:1 uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
RFS 15 spēlēs guvusi 40 punktus, "Riga" - 36, bet "Auda" - 31. Aiz labāko trijnieka ir 20 punktus guvusī "Super Nova", bet 19 un 17 punkti ir "Liepājai" un "Daugavpilij". Tālāk ar 14 punktiem ir "Jelgava", pa 13 punktiem guvušas "Grobiņa" un "Tukums 2000", bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti un pārliecinoši pēdējā, desmitā pozīcija.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.