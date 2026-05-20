"Jaunā vienotība" paziņo, ka piedalīsies valdības veidošanā
"Jaunā vienotība" (JV) šodien pieņēmusi lēmumu piedalīties topošajā valdībā, ja tiks panākta vienošanās par veicamajiem darbiem.
Visticamāk, jaunajā valdībā būs "Apvienotais saraksts", JV, Nacionālā apvienība un Zaļo un zemnieku savienība (ZZS), tādējādi iegūstot vajadzīgo balsu pārsvaru Saeimā.
"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics žurnālistiem norādīja, ka partija ir atbildīgs valstisks politiskais spēks, kas ir gatavs uzņemties atbildību un turpināt sarunas par valdības turpmāko darbu, tostarp strādāt četru partiju koalīcijā.
Jurēvics uzsvēra, ka no potenciālā premjera Andra Kulberga (AS) tiek sagaidīts konkrēts un reālistisks darba plāns. Vienlaikus "Jaunā vienotība" esot gatava turpināt sarunas un arī pati iesniegt savus priekšlikumus.
Politiķis norāda, ka joprojām tiek gaidīta atbilde par jau JV iesniegtajiem priekšlikumiem, uzsverot - ir būtiski vienoties ne tikai par sadarbības formu, bet arī par konkrētiem darbiem. "Vienošanās bez darbiem nav pilnvērtīga vienošanās," akcentē Jurēvics.
Viņš arī uzsvēra, ka topošajai valdībai jābalstās skaidrā rīcības plānā un kopīgā redzējumā, kā arī nedrīkst tikt mainīta attieksme pret sankciju politiku, kas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem stabilam valdības darbam.
Kulbergs pēc otrdienas sarunām ar JV pārstāvjiem pauda, ka valdības veidošanas process ir būtiski pavirzījies uz priekšu un patlaban sarunās iesaistītas četras partijas. Viņš norādīja, ka līdz trešdienas rītam jābūt sagatavotai kopīgā rīcības dokumenta versijai, kurā iezīmēti galvenie valdības darba principi - finanšu stabilitāte, drošība, fiskālā disciplīna un cīņa ar karteļiem.
Kulbergs uzsvēra, ka svarīgi ir panākt partneru savstarpēju izpratni un vienotu redzējumu, lai sabiedrībai jau tuvākajā laikā būtu skaidrs, vai izdosies izveidot rīcībspējīgu valdību.
JV politiķe Inese Lībiņa-Egnere iepriekš apliecināja, ka partija kopumā atbalsta rīcības dokumenta izstrādi, tomēr gala lēmums vēl jāpieņem frakcijā un valdē, ievērojot iekšējās demokrātiskās procedūras. JV īpašu uzmanību pievērš cilvēktiesību jautājumiem un nepieciešamībai izvairīties no sabiedrību šķeļošām iniciatīvām.
Kā ziņots, pēc Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas Valsts prezidents uzticējis jaunas valdības veidošanu AS politiķim Kulbergam, partiju sarunām atvēlot nedaudz vairāk nekā nedēļu.